Полша няма да блокира началото на преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Киев обаче не трябва да получава никакви специални условия. Това заяви олският премиер Доналд Туск по време на пресконференция. „Полша няма да блокира началото на преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. От наша страна обаче няма да има преференциални тарифи. Полша ще подкрепя Украйна по пътя ѝ към Европа при условия, които са европейски, безопасни и изгодни за Полша“, подчерта той.

Туск също така заяви, че понякога е „раздразнен“ от някои изявления, направени от украинското правителство. „Дълго време обяснявах на президента Зеленски: „Не забравяйте, че вие ​​имате своите чувства, а ние имаме свои“, каза полският премиер, коментирайки скандала около преименуването на украинско подразделение на специалните сили в чест на героите от УПА.

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Според Туск, скандалът с УПА е довел до настоящата криза в полско-украинските отношения. Той припомни, че преди това е призовавал президентите на Украйна и Полша да започнат директен диалог. „За да бъда точен, призовах и двамата президенти да намерят по-добър начин за деескалация на тези емоции, отколкото чрез размяна на удари. Честно казано, призовах повече украинската страна да предприеме необходимите инициативи и да демонстрира както добра воля, така и изобретателност, тъй като решението на украинския президент доведе до тази криза. Нямам съмнение в това“, заяви полският премиер.

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Припомняме, че решението на украинския президент Володимир Зеленски да присъди почетното звание „В името на героите на УПА“ на Отделния център за специални операции „Север“ на Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна предизвика скандал между Украйна и Полша. Скоро след това полският президент Карол Навроцки обяви, че ще инициира отнемането на най-високото полско държавно отличие на украинския президент – Ордена на Белия орел, поради този скандал. Според Навроцки той е подал съответно искане до капитула на Ордена на Белия орел.

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На 2 юни беше съобщено, че бившият полски посланик в Украйна Бартош Цихоцки е върнал държавно отличие, връчено му от Зеленски. Наградата е Орден за заслуги, втора степен. Полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че решението на Зеленски е неприемливо за поляците. Той подчерта, че това решение „предизвиква дълбока болка, безпокойство и протест“.

На 6 юни Косиняк-Камиш се срещна с Кирило Буданов, ръководител на офиса на президента на Украйна. Двете страни повдигнаха въпроса за присъждане на почетното звание „Герои на УПА“ на Отделния център за специални операции „Север“ на Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна.

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Полският премиер Доналд Туск призова президентите на Украйна и Полша да започнат директен диалог. Той заяви, че „дипломацията не е дала резултати“. Полският премиер предупреди, че „емоциите могат да разрушат солидарността“ между Киев и Варшава, която се е родила пред лицето на руската заплаха.