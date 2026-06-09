Зеленски за писмото до Путин: Получих резултата, който исках

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е постигнал това, което му е било нужно с откритото си писмо до Владимир Путин от 4 юни. Той поясни обаче, че за част от резултатите не може за момента да говори, защото те остават поверителни, тъй като засягат чувствителни въпроси на международната сигурност и отбраната на Украйна.

"Имах цел, когато изпратих писмото до Путин. И мисля, че постигнах резултата, от който се нуждаех", каза Зеленски на пресконференция днес в Талин с лидерите на скандинавските и балтийските страни.

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Той добави също, че през последния месец е изпратил още няколко писма, включително до Конгреса на САЩ, до президента Доналд Тръмп и до Европейския съюз. "Не мога да споделя всички подробности с вас, но страната ми се нуждае от много значителен брой противобалистични способности. Постигнах резултат, макар че не мога да споделя какъв беше този резултат в момента, но го постигнах", каза Зеленски.

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