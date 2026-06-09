Изглежда в Подмосковието е взривен началникът на снабдяването с ракети и снаряди за руската армия

Началникът на Главно ракетно-артилерийско управление (ГРАУ) на руското военно министерство вероятно е човекът, който беше взривен в BMW-то си преди обед в Балашиха. Богърът Анатолий Шарий и руският телеграм канал ВЧК-ОГПУ съобщиха, че загиналият при взрива е Дамир Давидов, ръководител на ГРАУ. ГРАУ отговаря за разработката и снабдяването на руската армия с боеприпаси и оръжия, както и поддържа военните складове с ракети, снаряди, оръжие и т.н. Очевидец, видял потушаването на пожара, каза пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, че името "Дамир" наистина е било споменато на мястото на инцидента и че лицето му "прилича" на мъжа, загинал при експлозията.

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За момента официално потвърждение няма, роднините на Давидов не се коментирали при опити на ASTRA да говори с тях.

Давидов е живял на улица "Кожедуб" 6, която същата улица, където стана експлозията. SHOT, канал, свързан със силите за сигурност, съобщи преди това, че починалият е на 62 години. Полковник Давидов е на 57 години и според изтекли данни той не притежава BMW X3. Както обаче отбеляза "Важни истории", BMW вероятно има синът му Рафаил, 20-годишен кадет по логистика - има СНИМКА в социалните мрежи.

ASTRA се свърза със сина на собственика на BMW-то, чийто регистрационен номер е посочен на снимката на Рафаил. Изтеклите данни показват, че собственикът е 62-годишният Георги С., който няма връзки с Министерството на отбраната. Синът на Георги каза пред ASTRA, че е жив и здрав и е продал BMW-то си преди около две години. Руският опозиционен информационен канал е показал снимката и на очевидеца на взрива и той твърди, че изглежда това е същото BMW.

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