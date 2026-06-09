Спорт:

Изглежда в Подмосковието е взривен началникът на снабдяването с ракети и снаряди за руската армия

09 юни 2026, 21:15 часа 709 прочитания 2 коментара
Снимка: Getty Images
Изглежда в Подмосковието е взривен началникът на снабдяването с ракети и снаряди за руската армия

Началникът на Главно ракетно-артилерийско управление (ГРАУ) на руското военно министерство вероятно е човекът, който беше взривен в BMW-то си преди обед в Балашиха. Богърът Анатолий Шарий и руският телеграм канал ВЧК-ОГПУ съобщиха, че загиналият при взрива е Дамир Давидов, ръководител на ГРАУ. ГРАУ отговаря за разработката и снабдяването на руската армия с боеприпаси и оръжия, както и поддържа военните складове с ракети, снаряди, оръжие и т.н. Очевидец, видял потушаването на пожара, каза пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, че името "Дамир" наистина е било споменато на мястото на инцидента и че лицето му "прилича" на мъжа, загинал при експлозията.

ОЩЕ: Нов взрив на кола в руски военен квартал в Подмосковието и жертва: Втори случай на това място (ВИДЕА)

За момента официално потвърждение няма, роднините на Давидов не се коментирали при опити на ASTRA да говори с тях.

Давидов е живял на улица "Кожедуб" 6, която същата улица, където стана експлозията. SHOT, канал, свързан със силите за сигурност, съобщи преди това, че починалият е на 62 години. Полковник Давидов е на 57 години и според изтекли данни той не притежава BMW X3. Както обаче отбеляза "Важни истории", BMW вероятно има синът му Рафаил, 20-годишен кадет по логистика - има СНИМКА в социалните мрежи.

ASTRA се свърза със сина на собственика на BMW-то, чийто регистрационен номер е посочен на снимката на Рафаил. Изтеклите данни показват, че собственикът е 62-годишният Георги С., който няма връзки с Министерството на отбраната. Синът на Георги каза пред ASTRA, че е жив и здрав и е продал BMW-то си преди около две години. Руският опозиционен информационен канал е показал снимката и на очевидеца на взрива и той твърди, че изглежда това е същото BMW.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Разруха в 230 апартамента, 38 блока и още сгради: Резултатът от взрив в руски оръжеен склад (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Експлозия взрив война Украйна експлозия Русия Подмосковие Дамир Давидов ГРАУ руски ракетни войски
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес