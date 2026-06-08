Бразилия и Аржентина ще станат за резил?! Провалите на Световното | Точно попадение (ВИДЕО)

Силни скрити фаворити, тотални аутсайдери с голям потенциал и откровени туристи: това бяха водещите теми във втория епизод на ексклузивното издание на "Точно попадение", посветено на Мондиал 2026. Спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg - Стефан Йорданов, Иво Вецев, Янко Станчев и Николай Илиев, дадоха своите предложения. А "черешката на тортата" бе темата за това кой ще бъде големият провал на Световното в Северна Америка.

Епизод 2 за Мондиал 2026: Скрити фаворити, аутсайдери, туристи и гръмки провали

Кой може да повтори "чудото" на Мароко отпреди четири години, когато африканската държава стигна 1/2-финал в турнира? Ами... Мароко! Освен Мароко обаче, още няколко отбора имат потенциала да стигнат много далеч в турнира, без някой да предполага за това. Извън 7-те фаворита, които бяха обсъдени в епизод 1 на "Точно попадение", на преден план изплува името на Нидерландия. А там спокойно могат да се добавят Хърватия и дори Колумбия.

САЩ - избухване на Световното или тотален провал?

Когато говорим за аутсайдери, които имат потенциал сериозно да надхвърлят очакванията, то това са страни като Япония, Турция, Еквадор, Швейцария, пък и скандинавските Швеция и Норвегия. Според Янко Станчев, към тях могат да се добавят и домакините Мексико и САЩ. Иво Вецев обаче бе на по-особено мнение за Щатите, от които очакват да бъдат изключително посредствени на това първенство.

Туристите, към които има нулеви очаквания

Откровените туристи на Мондиал 2026 пък се свеждат основно до Хаити, Ирак, Йордания, Кюрасао, Нова Зеландия. А в студиото на "Точно попадение" са убедени, че поне два от тези отбори ще завършат без точки в груповата фаза. Най-интересни обаче се оказаха прогнозите за най-голям провал на Световното. А на преден план изплуваха Аржентина и Бразилия - двата южноамерикански колоса, които имат своите явни и неявни уязвимости.

А кой спечели "Играта за майстори" и какви са прогнозите "В мишената" за първите няколко мача от Мондиала - гледайте във видеото в YouTube: