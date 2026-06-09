Спорт:

Стана ясно как Иран е свалил американския военен хеликоптер Apache над Ормузкия проток

09 юни 2026, 23:42 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стана ясно как Иран е свалил американския военен хеликоптер Apache над Ормузкия проток

Ирански дрон Шахед е свалил американския военен хеликоптер Apache над Ормузкия проток. Това съобщи телевизия CNN, като се позова на данни от военни. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди загубата на машината.

Apache е вторият пилотиран военен летателен апарат, за който Съединените щати потвърждават, че е бил свален от Иран по време на войната в Близкия изток, след загубата на изтребител F-15 през април, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Свалянето на хеликоптера и перспективата за американски ответни действия създават нов риск за крехкото примирие, което е в сила от 8 април, докато САЩ и Иран се опитват да договорят край на конфликта.

Още: Американски хеликоптер се разби до Ормузкия проток, Тръмп разкри състоянието на пилотите (ВИДЕО)

В свое изявление Тръмп посочи, че е бил информиран, „че снощи иранците са свалили един от нашите изключително модерни хеликоптери Apache, докато е патрулирал над Ормузкия проток“. Той уточни, че членовете на екипажа не са пострадали. „Съединените щати обаче трябва по необходимост да отговорят на тази атака“, заяви Тръмп.

По-рано Централното командване на САЩ (CENTCOM), което отговаря за американските сили в Близкия изток, съобщи, че двамата членове на екипажа са били спасени от американски сили, след като хеликоптерът е паднал край бреговете на Оман. „Военнослужещите бяха успешно спасени в рамките на приблизително два часа и са в стабилно състояние“, посочи CENTCOM в публикация в X.

Още: Дрон удари стратегически петролен терминал в Оман

Командването допълни, че при спасителната операция е бил използван и безпилотен надводен апарат на Военноморските сили на САЩ. Apache е боен хеликоптер с двучленен екипаж, въоръжен с 30-милиметрово оръдие и способен да носи различни оръжейни системи, включително ракети Hellfire.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Ормузкия пролив Ормузки проток Apache война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес