Стана ясно как Иран е свалил американския военен хеликоптер Apache над Ормузкия проток

Ирански дрон Шахед е свалил американския военен хеликоптер Apache над Ормузкия проток. Това съобщи телевизия CNN, като се позова на данни от военни. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди загубата на машината.

Apache е вторият пилотиран военен летателен апарат, за който Съединените щати потвърждават, че е бил свален от Иран по време на войната в Близкия изток, след загубата на изтребител F-15 през април, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Свалянето на хеликоптера и перспективата за американски ответни действия създават нов риск за крехкото примирие, което е в сила от 8 април, докато САЩ и Иран се опитват да договорят край на конфликта.

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В свое изявление Тръмп посочи, че е бил информиран, „че снощи иранците са свалили един от нашите изключително модерни хеликоптери Apache, докато е патрулирал над Ормузкия проток“. Той уточни, че членовете на екипажа не са пострадали. „Съединените щати обаче трябва по необходимост да отговорят на тази атака“, заяви Тръмп.

По-рано Централното командване на САЩ (CENTCOM), което отговаря за американските сили в Близкия изток, съобщи, че двамата членове на екипажа са били спасени от американски сили, след като хеликоптерът е паднал край бреговете на Оман. „Военнослужещите бяха успешно спасени в рамките на приблизително два часа и са в стабилно състояние“, посочи CENTCOM в публикация в X.

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Командването допълни, че при спасителната операция е бил използван и безпилотен надводен апарат на Военноморските сили на САЩ. Apache е боен хеликоптер с двучленен екипаж, въоръжен с 30-милиметрово оръдие и способен да носи различни оръжейни системи, включително ракети Hellfire.