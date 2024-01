Руската операция "Ил-76" не постигна успех в Съвета за сигурност на ООН (ВИДЕО)

Резултатът от извънредното заседание накратко (в момента Франция е председател на съвета, председателството е ротационно) – не може да се каже кой е виновен за случилото се и не е ясно какво е имало на самолета, Съветът не може да потвърди, обобщи заместник-генералният секретар на ООН Розмари ДиКарло. В заключението си тя възприе позицията, изразена от САЩ и Япония, че случилото се е епизод от подпалената от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин война и че ако нямаше война, нищо такова нямаше да се случи.

Украинската версия е, че самолетът е бил легитимна военна цел, че на борда му не е имало украински военнопленници, че в моргата са прибрани останките от само 5 тела, след като Русия твърди, че имало 74 души, 65 от които украински военнопленници и че Москва не е предупредила Киев за полета предварително, както се прави в случаи с превозване и размяна на военнопленници. Председателят на военната комисия на руската Дума Андрей Картаполов заяви още преди провеждането на заседанието на Съвета за сигурност, че Кремъл пратил предупреждение 15 минути преди извършването на полета. А представителят на Главното разузнавателно управление на Украйна Андрий Юсов каза, че на борда на самолета е трябвало да се качат високопоставени руски политически фигури, но в последния момент ФСБ ги спряло. Юсов добави и, че точно този Ил-76 е доставял оръжия в Белгород и на руското военно летище "Енгелс" - за руската военна стратегическа авиация:

Русия отхвърли всичко това – постоянният представител на Руската федерация в ООН Дмитрий Полянски обяви украинските твърдения за лъжа, изрази позиция, че Русия е възмутена как съответните популярни международни организации не са заклеймили случилото се като терористичен акт и обвини САЩ и Германия, че ще са съучастници, ако се докаже, че Ил-76 е свален с ПВО системи "Пейтриът" (Patriot) и IRIS-T:

Военната помощ за Украйна: Германия на преден план

Междувременно, Германия обяви какво ще достави през 2024 година като военна помощ на Украйна. Сред обявеното – ПВО системи IRIS-T, антидрон системи "Гепард", минимум 80 танка "Леопард" 1А5, 450 бронирани превозни средства, дронове, радарни системи, над 230 000 снаряда и допълнителни артилерийски системи и т.н. Германският канцлер Олаф Шолц заяви на пресконференция заедно със словашкия премиер Роберт Фицо, че отприщената от Путин война срещу Украйна е опит Украйна да бъде заличена като суверенна държава и че Путин може да спре войната когато поиска.

Франция също обяви конкретна допълнителна военна помощ – още 2 самоходни гаубици M270 LRU, които са по-тежка версия на HIMARS, с възможност да изстрелват едновременно 12 ракети. Тази разновидност на М270 е с подобрена система за контрол на стрелбата – Франция вече изпрати 2 такива гаубици в Украйна.

На този фон украинският генщаб официално обяви, че Русия е използвала нови газови гранати на фронта в Украйна – RG-Vo. "Много по-токсично химическо съединение се използва в гранатата RG-Vo – хлорацетофенон (сълзотворен газ, бойно отровно вещество от групата на лакриматорите). Това е установено от Киевския изследователски институт по съдебни изследвания. Хлорацетофенон е смъртоносен при определена концентрация. "Приблизително 70 капки такъв газ са достатъчни, за да убият възрастен човек. Хлорацетофенонът е напълно забранен от Женевската конвенция за забрана на военни действия със задушаващи, отровни или други подобни газове и бактериологични вещества. И забранен за употреба в бойни условия с резолюция на Общото събрание на ООН A/RES/2603 от 1969 г.", посочва представителят на украинския генщаб капитан Андий Рудик:

Интересна новина и то икономическа, заради войната, идва от Русия - Bloomberg съобщава, че заради недостига на квалифицирани кадри и дори на работници-специалисти на по-ниско ниво, заплатите в Русия са се увеличили между 8% и 20% през 2023 година. Това значи, че вече има редица свободни работни места на по-ниско ниво от мениджър със заплати, които са поне толкова големи, колкото в армията, а дори и по-големи. Според Руската академия на науките, през 2023 година Русия е изпитала недостиг на кадри в размер на 4,8 млн. души.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

През последното денонощие има увеличение на интензивността на бойните действия в Украйна – украинският генщаб докладва за 82 бойни сблъсъка по целия фронт, след като няколко дни бойните сблъсъци бяха под 60 на ден. Увеличението се дължи на повишена руска активност в направлението "Маринка" - при Новомихайловка (югозападно предградие на град Донецк) и Григоровка, където има 25 отбити руски пехотни атаки. Целта на руснаците там според украински оценки е да си осигурят плацдарм за атака на Угледар и да елиминират заплахата от огъня на украински гаубици по ключовия жп път за доставки за руската армия, минаващ през Запорожка и Донецка област.

SSO units of the 73rd Marime Center landed at night and cleared a Russian observation point in the occupied part of the Kherson region. pic.twitter.com/7mBX15QJo5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 25, 2024

(КАРТА) При Авдеевка темпото на бойни действия засега е по-ниско от обичайното – 16 отбити руски пехотни атаки, като 10 са от юг, при Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка) и Невелско. Както в обзора на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, така и в този на Семьон Пегов изрично се подчертава, че руснаците са овладели района на почивен комплекс "Царски лов" в югоизточната част на Авдеевка, но и че украинците контраатакуват. Пегов за втори пореден ден предупреждава, че има опасност за руснаците в този район, защото пробивът им е в по-голяма дълбочина, но е в тесен участък и не е още добре подсигурен. Той признава и, че руските атаки при Първомайско и Невелско са неуспешни. А един от най-популярните украински профили в Twitter NOELReports също констатира руското военно присъствие в югоизточната част на Авдеевка.

В дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) прави заключение, че руското командване изглежда изоставя идеята да обкръжи Авдеевка поне засега и опитва да пробие през югоизточната част, с фронтална атака и в условия на градски бой, както се случи с Бахмут. От ISW пишат, че дори Авдеевка да падне, това няма да окаже съществено влияние на украинската отбрана в Донецка област – факт е обаче, че без Авдеевка украинците много по-трудно може да си върнат в бъдеще град Донецк, а руснаците ще го подсигурят допълнително. Говорителят на украинската национална гвардия полковник Руслан Мюзичук коментира, че руснаците все по-често използват малки щурмови групи за разузнаване и операции и леко се въздържат от употребата на по-тежка бронирана техника, а в украински медии все още се изказват твърдения от украински военни анализатори, че съотношението на загубите в Авдеевка е на всеки 10 убити руски войници по един убит украински.

(КАРТА) За Кринки, на източния бряг на река Днепър (30 километра североизточно от град Херсон) също има новини – NOEL констатира лек напредък на руснаците, които са заели някои позиции в центъра на селището. Семьон Пегов съобщава, че руската зона на обстрели се е разширила значително на север, а "Рибар" твърди, че руснаците успешно са спрели опит на украинците за десант в подкрепа на силите им в Кринки. Пегов обаче добавя, че не е изключено да има повторение на опита.

По другите направления на фронта в Украйна няма нищо съществено за отбелязване.

