Руски депутат е осиновил отвлечено от Украйна дете, променил е и името му (СНИМКИ)

Изданието отбелязва, че според юристи деянието може да се квалифицира като военно престъпление от гледна точка на международното право и да се счита за геноцид.

За депутата Миронов е известно, че активно подкрепя войната в Украйна и налага руската пропаганда за „жестокостта на кървавия киевски режим“. Неговата партия предложи в Държавната дума (парламента на Русия) Украйна да бъде призната за терористична държава.

Още: Русия освободи четири отвлечени украински деца след посредничеството на Катар

Свидетелства и документи, събрани от изданието, сочат, че съпругата на Миронов лично се е занимавала с извеждането на малката Маргарита Прокопенко от Херсон, както и на още едно украинско дете - двегодишния Иля Вашченко. През август 2022 г. тя видяла за пръв път детето в Херсонската областна детска болница, където то се лекувало от бронхит. Рускинята останала доволна от състоянието на детето и условията в болницата и поискала то заедно с Иля да бъдат изписани, тъй като възнамерява да ги заведе в Москва.

Единственото, което лекарите успели да направят, било да отложат изписването на децата само със седмица. Официално децата били отведени в Москва за „преглед, определяне на по-нататъшно лечение и рехабилитация“. Всичко това се случва само два месеца преди градът да бъде освободен от украинската армия.

Още: Украйна си върна 373 деца от Русия, но броят на отвлечените деца може да е 300 хиляди

Делото за осиновяването на Маргарита е било разгледано по специален ред през ноември 2022 г. от Подолския градски съд на Московска област.

Sergei Mironov, Putin's associate and head of the "Just Russia" party, kidnapped and fraudulently adopted a girl from Kherson



He and his wife Inna Varlamova changed the name and place of birth of 10-month-old Margarita Prokopenko in the documents. The child was kidnapped from… pic.twitter.com/i02INIrDfM