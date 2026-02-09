Замесиха частно училище в трагедията на Петрохан, от учебното заведение излязоха с позиция

От Обществения съвет към Частно училище „Космос“ излязоха с петиция за по-отговорно публично отразяване на информация, когато става дума за детски институции. Повод за това е замесването на името на учебното заведение в трагедията с хижа „Петрохан“.

Ето какво се казва в петицията:

Ние, родителите на деца, обучаващи се в Частно училище „Космос“, заявяваме следното: В контекста на трагичните случаи край Петрохан и Околчица, в публичното пространство, включително чрез изказвания и публикации в национални медии, бяха направени внушаващи асоциации, при които бе споменато и Частно училище „Космос“. Тези внушения създадоха впечатление за връзка между тежко криминално събитие и конкретна детска образователна институция, без да са представени потвърдени факти.

Още: "Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора": Говори мъжът, открил кемпера край Околчица

Като родители, чиито деца учат в това училище, ние сме пряко засегнати от подобни публични внушения, тъй като те се отразяват непосредствено върху децата ни, върху семействата ни и върху училищната общност.

Изразяваме съболезнования към близките на загиналите и заявяваме следните факти:

Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International.

В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики.

Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи.

Нашият родителски опит не потвърждава по никакъв начин внушенията, направени в част от публичните изказвания и публикации. Свободата на словото и правото на информиране са основни демократични ценности.

Именно затова считаме, че когато в публичното говорене се засягат деца и образователни институции, стандартът за точност, проверка и отговорност следва да бъде особено висок.

Още: Петрохан, тайни къщи за складиране на милиарди, версиите: Специален анализ на Стефан Гамизов (ВИДЕО)

С тази петиция призоваваме:

за ясно разграничаване между установени факти и предположения в публичното говорене;

за въздържане от въвличане на детски и образователни институции в контекста на тежки криминални случаи, когато няма доказана връзка;

за по-отговорен и професионален подход при отразяване на подобни теми.

Тази петиция е израз на позицията на родители, които са пряко засегнати от направени публични внушения и които настояват за отговорност, когато се говори за деца, образование и училища. Петицията е инициирана от Обществен Съвет към ЧСУ Космос и подкрепена от родители на ученици в училището.

Замесването на името на ЧСУ "Космос"

По-рано днес името на учебното заведение бе споменато от лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов. "Ако Николай Денков, като министър на образованието, не беше издал разрешение за съществуването на частното училище "Космос" в село Осоица, община Горна Малина, училище, което много странно се занимава с "естествена психотерапия", въпросните рейнджъри нямаше да имат достъп до деца", обяви в позиция по случая той.

Лицензирането на учебното заведение

Частно основно училище “Космос” получава удостоверение #323 на 22 юли 2022 година за вписване в Регистъра на институциите, когато министър е Николай Денков, а министър-председател е Кирил Петков. Подписано е от заместник-министър Мариета Георгиева.

Още: Вижте кадрите от хижа "Петрохан", които МВР разпространи (ВИДЕО)

Удостоверението за средно училище е издадено на 10 юни 2024 година, когато министър е проф. Галин Цоков, а служебен министър-председател е Димитър Главчев.

Още: От ПП-ДБ настояват ДАНС да разсекрети документи по случая "Петрохан"

В момента МОН извършва проверка на частното училище в село Осоица, община Горна Малина, за връзки с Ивайло Калушев.