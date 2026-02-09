Голям малшанс и тежко разочарование за Влади Зографски на Зимните олимпийски игри

Тотален малшанс споходи тази вечер Владимир Зографски в първия му старт от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. На малката шанца в Предецо Влади направи слаб първи опит, и с 98 м и със 121,5 т остана 32-ри - само на точка от класиране за финала. Българинът очаквано бе изключително разочарован, тъй като се намираше в много добра форма, но имаше проблеми със симетрията по време на полета, което му коства много метри, а в крайна сметка не успя да премине квалификациите.

Разочарование за Влади Зографски на малката шанца

"Като цяло днес имах някакви проблеми със симетрията, които се видяха и в пробния опит и сега на състезанието, а това е нещото което коства много метри. С такива проблеми няма как да се скочи добре. При първия и третия тренировъчни опити имах тези проблеми, а във втория ги изчистихме и мислех, че всичко е отминало, но ето че явно не е", заяви Зографски след старта.

"Сега ще анализираме какво се случи. Кофтито е, че това стана на олимпийските игри. Честно казано се чувствам в доста добра форма. Сезонът ми върви добре, както и тренировките. За мен това е изцяло провал", добави още той. Следващият старт на Влади на Олимпиадата е на 14-ти февруари, когато е състезанието на голямата шанца.

