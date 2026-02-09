"Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора": Говори мъжът, открил кемпера край Околчица

„Както си карах с джипа към кошарата ми, направо се натъкнах на кемпера. Беше отбит на 3-4 метра от пътя. Спрях. Видя ми се нереално по това време да има такава машина там. Не се виждат всеки ден такива коли горе. Натиснах клаксона 2-3 пъти, но никой се не показа”. Това разказа пред NOVA мъжът, открил кемпера с три тела край връх Околчица на 8 февруари. От МВР днес потвърдиха, че жертвите са издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

Николай Ангелов подал сигнал на спешния телефон 112. Той дори не си представял на какво ще се натъкне, отивайки да нагледа дали снегът и вятърът не са нанесли щети по лятната му кошара, която зимата е необитаема. „Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора. Помислих си, че е случаен турист, останал си да почива там”, разкри очевидецът.

Сторил му се съмнителен и друг факт. „На шофьорското място нямаше никого. На другата врата видях, че има човек, подпрял се на стъклото. Не реагира при натискане на клаксона. Направо слязох и минах от другата страна – откъм него и видях, че имаше кръв по главата. Директно се изтеглих и набрах телефон 112”, казва Николай Ангелов.

На това място не живеят хора и през този сезон няма животни. Мястото е пусто и равно. „1000-2000 дка ливади с ниска растителност. Имаше няколко кошари в миналото на згориграждани, които там си отглеждаха стоката, но мисля, че има 1-2, които са в прилично общо състояние и хората ходят отвреме-навреме”, каза кметът на село Згориград Ангел Петров. По думите на планинаря Тодор Николов надморската височина там е между 900 и 1000 метра.

Трасето от село Згориград до билото обаче е трудно проходимо. Затова и Николай решил да мине през Паволче и Челопек. Така се натъкнал на кемпера, който го впечатлил. Бил висок, свидетелства мъжът. По информация на NOVA превозното средство било снабдено и със сателитен интернет. „Виждаха се някакви антени отгоре. Не мога да кажа какво е това и за какво се използва”, казва Николай Ангелов.

По неофициална информация кемперът е производство на популярна марка, последно поколение, високопроходим и е оборудван отлично. Той е задържан на паркинга на МВР-Враца. Николай още в неделя бил разпитван от разследващите.

