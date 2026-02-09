Оставката на Румен Радев:

"Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора": Говори мъжът, открил кемпера край Околчица

09 февруари 2026, 19:47 часа 413 прочитания 0 коментара
"Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора": Говори мъжът, открил кемпера край Околчица

„Както си карах с джипа към кошарата ми, направо се натъкнах на кемпера. Беше отбит на 3-4 метра от пътя. Спрях. Видя ми се нереално по това време да има такава машина там. Не се виждат всеки ден такива коли горе. Натиснах клаксона 2-3 пъти, но никой се не показа”. Това разказа пред NOVA мъжът, открил кемпера с три тела край връх Околчица на 8 февруари. От МВР днес потвърдиха, че жертвите са издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

Николай Ангелов подал сигнал на спешния телефон 112. Той дори не си представял на какво ще се натъкне, отивайки да нагледа дали снегът и вятърът не са нанесли щети по лятната му кошара, която зимата е необитаема. „Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора. Помислих си, че е случаен турист, останал си да почива там”, разкри очевидецът.

Още: Атанас Атанасов: Не бива случаят „Петрохан“ да се използва за политически цели

Сторил му се съмнителен и друг факт. „На шофьорското място нямаше никого. На другата врата видях, че има човек, подпрял се на стъклото. Не реагира при натискане на клаксона. Направо слязох и минах от другата страна – откъм него и видях, че имаше кръв по главата. Директно се изтеглих и набрах телефон 112”, казва Николай Ангелов.

На това място не живеят хора и през този сезон няма животни. Мястото е пусто и равно. „1000-2000 дка ливади с ниска растителност. Имаше няколко кошари в миналото на згориграждани, които там си отглеждаха стоката, но мисля, че има 1-2, които са в прилично общо състояние и хората ходят отвреме-навреме”, каза кметът на село Згориград Ангел Петров. По думите на планинаря Тодор Николов надморската височина там е между 900 и 1000 метра.

Още: Вижте кадрите от хижа "Петрохан", които МВР разпространи (ВИДЕО)

Трасето от село Згориград до билото обаче е трудно проходимо. Затова и Николай решил да мине през Паволче и Челопек. Така се натъкнал на кемпера, който го впечатлил. Бил висок, свидетелства мъжът. По информация на NOVA превозното средство било снабдено и със сателитен интернет. „Виждаха се някакви антени отгоре. Не мога да кажа какво е това и за какво се използва”, казва Николай Ангелов.

По неофициална информация кемперът е производство на популярна марка, последно поколение, високопроходим и е оборудван отлично. Той е задържан на паркинга на МВР-Враца. Николай още в неделя бил разпитван от разследващите.

Още: "Петрохан": Разследващите показаха записи, обявиха основната версия и хронологията (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Петрохан убийство кемпери връх Околчица Ивайло Калушев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес