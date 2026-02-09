Войната в Украйна:

Бащата на 15-годишния Александър: Не съм си променил мнението за Калушев

09 февруари 2026, 21:11 часа 90 прочитания 0 коментара
Бащата на 15-годишния Александър: Не съм си променил мнението за Калушев

bTV се свърза с бащата на 15-годишния Александър, който беше открит мъртъв в кемпера под Околчица. Преди дни той беше категоричен, че е спокоен за него, защото има пълно доверие на Ивайло Калушев. В съобщение във Вайбър той заяви: "За Калушев не съм променил мнението си изобщо."

Още: Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо

На 6 февруари Яни Мaкулев каза в ефира на bTV, че не се чувал със сина си от 29 януари, но е спокоен за него. Той разбира за убийството в Петрохан от новините. „Опитах се да се свържа с всичките и даваше изключен телефон. Аз съм сто процента сигурен, че са били на стотици километра оттам“, смята мъжът.

Още: "Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора": Говори мъжът, открил кемпера край Околчица

Яни Мaкулев каза още, че се познава с Ивайло Калушев от 35 години. „Мога да ви кажа, че човекът не е това, което се описва във всичките медии. Той е изключително интелигентен човек, много образован, търпелив и спортист. Много неща, които трудно се изговарят за кратко време. Много хора, които коментират педофилия, наркотици, секти и т.н. - те просто не знаят за какво става въпрос“, каза още той.

Още: "Петрохан": Разследващите показаха записи, обявиха основната версия и хронологията (ВИДЕО)

Според криминалисти престъплението е обмислено и извършено след настъпил конфликт в групата. Според една от близките на жертвите обаче никога няма да разберем цялата истина.

Още: Вижте кадрите от хижа "Петрохан", които МВР разпространи (ВИДЕО)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Петрохан убийство връх Околчица Ивайло Калушев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес