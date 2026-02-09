Оставката на Румен Радев:

09 февруари 2026, 20:42 часа 419 прочитания 0 коментара
Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо

Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Бях първият човек, който съдейства на полицията. Това заяви Ралица Асенова в „Интервюто в Новините на NOVA”. Тя се свърза с NOVA и заяви, че е майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в неделя в кемпер до връх Околчица. По думите ѝ решението да говори сега е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани. „Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения”, каза тя.

Майката на Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. „Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага към морето. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно“, разказа тя. „Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно”, каза Асенова.

Тя описа преживяното в село Българи като „абсолютен шок”. „Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение”, заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. „Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите”, разказа почернената майка.

Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя. „Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?”, попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. „Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това”, добави тя.

„Това беше и е най-хармоничната среда, която може да съществува. Аз бях там. Сина ми ми направи сарми, гледахме филми. Там имаше уникални неща . имаше звукозаписно студио имаше работилница за глина. Очевидно нещо са били видели - някаква страхотна заплаха. Това е професионално извършено убийство", каза още тя. "Вечерта в неделя са минали 4 джипа, тези 6 човека нямаха 4 джипа", категорична е Асенова, като уточни, че е получила тази информация от друга жена.

