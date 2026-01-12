Руски дипломат в Кипър се самоуби ден след необяснимо изчезване на бизнесмен, Русия не допуска разследване

Служител на руското посолство в Кипър се е самоубил само ден след изчезването на бившия изпълнителен директор на "Уралкалий" Владислав Баумгертнер в Кипър. Високопоставеният руски дипломат е намерен мъртъв в кабинета си, съобщи кипърският телевизионен канал ANT1.

Съобщава се, че починалият е оставил предсмъртно писмо, съдържанието на което не е разкрито, а самият документ вероятно е бил изпратен в Москва. Според журналисти посолството е отказало да позволи на кипърската полиция да огледа местопроизшествието и не е позволило пълно разследване.

56-годишният крупен бизнесмен Баумгертнер е изчезнал предния ден, а местната полиция е започнала операция по издирването му. От полицията молят за информация, която би могла да помогне за издирването на Баумгертнер, който е в неизвестност след като излязъл от жилището си в Лимасол на 7 януари 2026 г. Служител на компанията му е съобщил за изчезването му, след като той не е отговорил на многобройни обаждания.

На 11 януари в операцията по издирване са били включени хеликоптер и дронове, заедно с части на гражданска защита и доброволци. Издирването е било преустановено същата вечер поради проливен дъжд, но следва да бъде възобновено тази сутрин, 12 януари.

Дали самоубийството на руския дипломат, чието име не се съобщава, е свързано с изчезването на Баумгертнер засега не е ясно.

Владислав Баумгертнер е бил генерален директор на компанията "Уралкалий", произвеждаща калиеви торове. През лятото на 2013 г. той е бил арестуван в Минск, където е пристигнал по покана на тогавашния беларуски премиер Михаил Мясникович за преговори за сътрудничество. Беларуските власти обвиниха Баумгертнер, че е част от престъпна група, която е занижавала действителните цени на продаваната продукция и е прехвърляла разликата на подчинени компании. Щетите са оценени на 100 милиона долара.

Тогава бизнесменът прекара един месец в беларуски следствен арест и беше освободен под домашен арест, а облекчаването на мерките срещу него е било обсъждано между Владимир Путин и Александър Лукашенко в Сочи, пише РБК. Впоследствие е имало образувано съдебно дело срещу Баумгертнер и в Русия, което през 2015 г. е било прекратено.

