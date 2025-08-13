В Русия има 116 предприятия, които произвеждат авиационни ракети Х-59М2/М2А. 50 от тях или 40% все още не са под санкции от никоя държава в света. Въпреки това обаче дори несанкционираните компании изпитват сериозни трудности с производството заради липсата на компоненти, поради което редовно са принудени да докладват на властите, че не могат да спазят сроковете за направата на ракетите. Това показва доклад на украинското разузнаване, което помести на сайта си подробна диаграма по този въпрос.

Още: Русия: 5 области в Украйна са в нашата Конституция, преговорите в Аляска ще се водят от тази позиция (ВИДЕО)

Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна също така отбелязва, че дори масовото разглобяване на стари двигатели и компоненти на части не успява да спаси производството. Украинското разузнаване многократно е регистрирало случаи, когато на ракети Х-59 са монтирани масово-габаритни макети вместо активни радарни самонасочващи се глави (АРГСН). Тъкмо АРГСН е най-скъпият елемент на ракетата и същевременно основният проблем за руското производство, отбелязва ГУР.

Всичко това доказва, че санкциите работят, пишат от пресслужбата на ГУР. Те посочват, че ако още се засили натискът и се разширят санкционните ограничения върху предприятията, доставящи компоненти от по-ниско ниво, темпът на производство на основните руски оръжия ще бъде още повече намален.

Тронът ще е празен: 15 август е най-подходящият ден за военен преврат в Русия