Ако ще правиш саботаж в Русия, то по-добре вече да нямаш навършени 14 години - промените в Руския наказателен кодекс, с които се понижава възрастта, в която си подсъдим за това действия, са факт, след като руският диктатор Владимир Путин подписа и ги утвърди, сочи информация в Руския държавен правен портал. Законът предвижда и по-тежки наказания за въвличане на непълнолетни в терористични и саботажни дейности, включително доживотен затвор.

Непълнолетните вече могат да влязат в затвора за 5 до 20 години, или дори доживотен затвор – например за "преминаване на обучение" или "подпомагане на саботаж".

Освен това, законът премахва давността за всички престъпления, свързани със саботаж, забранява условните присъди за участие в саботажна организация и отнема възможността на осъдените за саботаж да кандидатстват за условно освобождаване, докато не изтърпят три четвърти от присъдата си.

