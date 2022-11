Руснаците изяли бизона, елена и щраусите в зоологическа градина в Лиман (ВИДЕО)

Според репортажа, заснет от проекта Freedom, руснаците са изяли бизона, елена, щраусите. Освен това, от глад са умрели камилата Гоша и вълците. Труповете и костите на умрелите животни са били намерени след освобождението на Лиман.

Припомняме, че Лиман беше върнат от украинците след светкавичната контраофанзива в Харковска област през септември.

ОЩЕ: Руските войници откраднаха енот от зоопарка в Херсон, откарали и други животни към Крим (ВИДЕО)

This is Yampil zoo (not far from Lyman). While it was occupied, Russian soldiers ate the bison, deer, ostriches...Gosha the camel and the wolves died of starvation. Bones and corpses of animals are lying on the zoo's territory.



📹- freedom pic.twitter.com/OZVcSdo4nW