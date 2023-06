Руснаците отстъпват към по-укрепени позиции, този път в Запорожието (ВИДЕО)

Официално беше публикувано видео от украинските сухопътни сили, в което се вижда как 68-ма бригада установява контрол над село Благодатно. Това село е по линията на настъпление от Велика Новоселка (КАРТА ТУК), с крайна цел Волноваха - много важен логистичен хъб. Съобщението идва след като вече имаше данни за успехи на украинската армия в село Нескучно (на картата точно на север от Благодатно) и Лобково.

The village of Blahodatne in the #Donetsk region came under the control of the Armed Forces of #Ukraine.



There are also reports on successes of the Armed Forces of Ukraine in the following villages: Lobkove, Levadnoe and Neskuchnoe. pic.twitter.com/6476bMI5Wq — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2023

Че нещата за руснаците в този район стават тежки признава руският телеграм канал "Операция Z": "Като цяло е ясно, че след Нескучно врагът продължава и нашите части, с недостиг на сили, могат да се спуснат до по-укрепена отбранителна линия поради флангови атаки на вражески части". Признанието среща иронични подмятания от украинците – пак ли жест на добра воля? Ето какво казваше Пригожин за такова отстъпление при село Берховка, на 5-6 километра северно от Бахмут: Пригожин тръби за ново руско поражение при Бахмут, руски страх какво става в Запорожието (ВИДЕО)

"It is clear that after Neskuchne the enemy moves on, and our units, with a lack of forces, could go lower to a more fortified defense line due to flank attacks by enemy units. From the field they report that reinforcements are needed to level the situation."



Goodwill.. 🫠 pic.twitter.com/ZDz0NIh2x5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2023

Снощи, в предаването "Фейгин LIVE", Олексий Арестович, бивш съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира, че дори на КАРТАТА се вижда къде се получава пробив от украинска страна (явно визирайки направлението от Велика Новоселка) и добави, че не е очаквал да се случи толкова бързо. Той смята, че след седмица-две нещата с украинската контраофанзива ще станат съвсем очевидни, защото явно върви игра на котка и мишка откъде украинците може да се вклинят решително в руската отбрана, тъй като фронтът е голям, а руснаците нямат достатъчно хора да поддържат навсякъде високо качество на отбраната.

А видеокадрите как действат украинците продължават да се множат – пресслужбата на Таврийското командване на украинската армия публикува видео от удар срещу руска военна база, отново в района, където сега тече украинското контранастъпление - Запорожка област и западната Донецка област.

