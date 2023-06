Украинската артилерия бие здраво в Запорожието, украински напредък при Бахмут (ВИДЕО)

Безмилостен артилерийски огън, тилови удари с ракетни установки за залпов огън и умело използване на дронове – в това засега изглежда се превръща украинската контраофанзива в Запорожието и западната част на Донецка област.

Официалната информация какво става на фронта от украинска страна е доста премерена и без никакви сериозни подробности. За сметка на това руското военно министерство е по-словоохотливо в обзора си – за изминалото денонощие то съобщава за 3 отбити украински пехотни атаки, както и 5 отбити украински пехотни атаки при Бахмут – при Клещеевка (7 километра южно от Бахмут), Андреевка (точно на изток от Клещеевка, на 10 километра южно от Бахмут), Дъбово-Васильовка (10-тина километра северно от Бахмут) и Ягодно (това буквално е основното северно предградие на Бахмут, на километър-два от самия град). Официалните съобщения за спрени украински атаки при Андреевка и Ягодно от руска страна само потвърждават, че всъщност украинците лека-полека разширяват позициите си по фланговете на Бахмут – вчера говорителят на украинското командване "Юг" полковник Серхий Черевати съобщи за нов напредък, от около 1,4 километра в боевете при града. Руското военно министерство за пръв път съобщава за украински атаки толкова далеч по фланговете – при Ягодно и Андреевка. Иначе в сутрешната сводка на украинския генщаб специално за Бахмут има съобщение, че руснаците са опитали да контраатакуват при Била Хора (10-тина километра южно от Бахмут), но неуспешно.

The 2nd platoon of the 2nd assault batallion at work.



"Destruction of a 🇷🇺 57th motorized rifle brigade stronghold through the eyes of commander Datsyk. The assault began under fire from enemy artillery and RPGs. And it ended with Russians panicking and fleeing." pic.twitter.com/EjToMB2OYp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2023

Информацията в руските телеграм канали WarGonzo – на Семьон Пегов, и "Операция Z", не кореспондира съвсем с тази на руското военно министерство що се отнася до Запорожието. Двата канала не говорят за съществени украински пехотни атаки, но подчертават изрично, че има постоянен тежък артилерийски обстрел от украинска страна. Пегов обаче изрично съобщава за украински успех при село Нескучно – точно там, където руското военно министерство твърди, че имало спряна украинска пехотна атака. Според Пегов, успехът не бил заради пехотна атака, а заради артилерийския огън. Нескучно и село Левадно са в направлението Велика Новоселка. "Операция Z" твърди, че украинската армия е успяла да осъществи настъпление, по-късно руснаците си върнали някои загубени позиции, но явно не всички. Руският телеграм канал коментира и промяна в украинската тактика - атаки с по-малки формирования от бронирани машини и войници, така че да не може руският артилерийски огън да се съсредоточава лесно. Отделно, при Работино тоест направлението към Токмак руските твърдения са, че украинските части сега се прегрупират и интензивността на боевете е отслабнала – от руска страна подозират, че може скоро да има удар в друга точка на фронта.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) са цитирани коментари на кореспондента на "Известния" Александър Сладков и на зам.-ръководителя на руската окупационна администрация на Запорожка област Владимир Рогов, че украинците атакуват предимно нощем и използват предимството на западната военна техника в по-тежки условия – заради по-добрите западни визьори. От ISW отново предупреждават, че няма как на база фраментирани видеокадри да се правят заключения за пълния обхват на украинските маневри, които са част от сложна операция, без съществена въздушна подкрепа каквато би имало при такава операция на НАТО.

В опит да покаже колко добре се справя руската армия, руското военно министерство публикува видеокадри на унищожена тежка военна техника на украинците – главно леки бронирани машини Bradley. Кадрите обаче поразително напомнят вече публикувани видеа отпреди няколко дни: Загубите в украинската контраофанзива: Няма победа без жертви (ВИДЕО)

Междувременно се появиха доста по-нови видеа. Едно от най-впечатляващите показва удар по руска военна колона далеч в руския тил – според беларуската телевизия NEXTA на 16 километра южно от Енергодар, а според политическия анализатор на Bild Юлиян Рьопке – на 30 километра южно от Енергодар и на 50 километра от активния фронт:

Ukrainian attack on Russian convoy, towing artillery pieces in #Zaporizhzhia, destroying at least two of the pieces.

30 km south of occupied Enerhodar and thus 50 km behind the front!pic.twitter.com/eh9V9sr4Tw — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 11, 2023

Удареният руски военен конвой е на 83-та бригада на руските ВВС – поразени са 3 артилерийски системи, 2 цистерни с гориво и още 8 различни вида превозни средства тежка военна техника, като кадрите са геолокализирани:

От руска страна също могат да се похвалят с успех – атака с дронове срещу военна техника на 47-ма украинска бригада, южно от Орехов. Точно там, при Мала Токмачка и в посока Токмак, започна украинската атака, която сега се счита за начало на голямата украинска контраофанзива:

Military trucks, a humvee, a T-72 and a M113 were hit as well. pic.twitter.com/bvgeu5dirG — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 10, 2023

Украинците обаче не останаха длъжни що се отнася до дроновете – беше публикувано видео, в което се вижда как дрон удря автомобил, в който явно се намира по-важна цел от командно естество:

It was that exact moment he knew…. pic.twitter.com/rjfC9YGSA2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2023

Различни профили в социалните мрежи продължават да споделят кадри от украински щурм на руска окопна позиция. Първоначално беше съобщено, че действието се развива в Запорожието, впоследствие се появи информация, че на фронта при Авдеевка, Донецка област.

Ukrainian assault groups (RUG unit/59th Brigade) attacking Russian positions in Avdiivka, taking it over not much later.



Moving forward ✌️ pic.twitter.com/jPXiX0JoW8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2023

През тази нощ, близо до Белгород са дерайлирали 15 вагона от товарен влак – това съобщи губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков. По думите му от тази сутрин в канала му в Телеграм, заради случилото се е спряно движението на електричките и крайградските влакове, тече разследване. Появиха се и снимки от мястото на катастрофата: