Путин вече няма варианти, Тръмп не може да помогне

В Русия отново се заговори за мобилизиране на 300 000 войници, но за Владимир Путин това вече е голям проблем. Поради две причини:

Влошаващата се икономическа ситуация в Русия не позволява с лека ръка 30 000 мъже да бъдат изведени от икономиката - защото това ще са хора, които работят някъде, това няма да са само маргинали и алкохолици, така че руската икономика ще се лиши от десетки хиляди работещи; Финансовият въпрос - за да подготви един мобилизиран, руският бюджет трябва да похарчи приблизително 56 000 долара. Ако умножите 300 000 по 56 000 долара, се получава наистина значителна сума. Русия просто няма тези пари в момента.

Всичко това казва бившият украински външен министър Володимир Огризко в интервю за "Обозревател". По думите му, новата вълна на мобилизация ще доведе не само до преки бюджетни разходи, но и до сериозни икономически последици.

В същото време той добави още два фактора, които затрудняват Путин - влошаващото се международно положение на Русия и нарастващите възможности на украинската армия.

"И международната ситуация е неблагоприятна за Кремъл. Тръмп не може да помогне, Европа не иска да отстъпи, Украйна оказва натиск", казва бившият топ дипломат.

На практика Путин е изчерпал възможностите за продължаване на войната без критични загуби.

Или войната свършва сега, или руската икономика ще бъде ефективно унищожена, смята бившият министър. И добавя, че Путин все още има известен шанс да сложи край на войната с относително приемливи последици.

"Путин все още има известен шанс резултатът да бъде поне относително приемлив за него. Но може да се окаже така, че последиците да са напълно неприемливи. Колкото по-дълго поддържа настоящата си политика, толкова по-лоши ще бъдат последствията", заключава той.