Студио Actualno:

С 20-годишен младеж под развалините в Тернопол спасителите поддържат връзка цял ден след руския удар (ВИДЕА, СНИМКИ)

19 ноември 2025, 17:47 часа 164 прочитания 0 коментара
С 20-годишен младеж под развалините в Тернопол спасителите поддържат връзка цял ден след руския удар (ВИДЕА, СНИМКИ)

20-годишен младеж е стоял погребан часове наред под развалините на сграда, ударена при ужасяващата руска атака днес, 19 ноември, в Тернопол. С него се поддържа контакт, съобщи украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко пред "Суспилни" от мястото на удара. "Свързахме се с младия мъж и има надежда, че е жив", каза Клименко.

Майката на младежа цял ден чака край разрушената сграда: "Не казват нищо, не могат да стигнат до него, това е всичко. Не казват нищо, не знаят нищо. Чакам. Надявам се, надявам се, че Бог ще му даде сили и търпение. Той е само на 20 години", каза тя пред репортери.

Преди минути стана ясно, че спасителите са достигнали до него и младежът е изваден, все още нищо не се съобщава за състоянието му.

Още: Броят на жертвите на руския въздушен терор в Тернопол не спира да расте, сред тях има деца (ВИДЕО)

Броят на жертвите при комбинираната руска атака с ракети и дронове в западния украински град достигна 25, като три от жертвите са деца. Ранените са най-малко 73-ма, включително 15 деца,  съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. 

524 ракети и дронове: Русия пося смърт в Западна Украйна, нивото на хлор в Тернопол е завишено (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
военно престъпление военни престъпления война Украйна атака с дронове Тернопол руска ракетна атака
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес