Само на 43 години почина собственикът на платформата за възрастни OnlyFans

Леонид Радвински, уединеният милиардер и собственик на платформата за съдържание за възрастни OnlyFans, е починал от рак, потвърди в понеделник базираната в Лондон компания. Той беше на 43 години. "С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Лео Радвински. Лео почина мирно след дълга борба с рака", се казва в изявление на компанията, изпратено по имейл. "Семейството му помоли за уединение в този труден момент."

Радвински купи мажоритарен дял в платформата през 2018 г. и я превърна в културно явление, което преобрази порнографската индустрия, като позволи на създателите да таксуват директно за съдържанието си. Той беше собственик на компанията майка на OnlyFans, Fenix International Ltd., според последната регистрация на компанията във Великобритания. Смъртта му повдига въпроси относно собствеността на една от най-противоречивите платформи, създадена от потребители, появила се след Facebook, пише "Bloomberg".

Leonid Radvinsky, the owner of OnlyFans, has died



He was 43 and had been battling cancer for a long time. pic.twitter.com/KtIvryFBgr — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

Основана през 2016 г. от британските баща и син Гай и Тим Стокли, OnlyFans стана известна с това, че публикува порнографски материали, забранени в повечето социални мрежи. Популярността ѝ нарасна по време на пандемията, когато много актьори от филми за възрастни и секс работници се обърнаха към интернет в търсене на алтернативни източници на доходи.

Радвински е водил преговори за продажбата на 60% дял в OnlyFans в рамките на сделка, която оценява сайта на около 5,5 милиарда долара. Според източник, "Architect Capital" – малко известна инвестиционна фирма със седалище в Сан Франциско, е започнала преговори за водене на оферта, включваща собствен капитал и дълг от около 2 милиарда долара. Към февруари преговорите все още са били в ранен етап, казва източникът, който е пожелал да остане анонимен, тъй като обсъжданията са поверителни. Въпреки че компанията се е опитала да привлече по-масови автори, като известни готвачи и спортисти, тя продължава да е известна със съдържанието си за възрастни.

OnlyFans удържа 20% такса върху повечето абонаменти и съдържание, продавано на платформата. През 2024 г. компанията отчете над 4,6 милиона акаунта на създатели и около 377 милиона фенове, като отчете приходи от 1,4 милиарда долара. От 2021 г. насам Радвински си е изплатил около 1,8 милиарда долара дивиденти от платформата.

Роден е в украинския пристанищен град Одеса. Семейството на Радвински се мести в Чикаго, когато той е дете. Според уебсайта му, напоследък той живее във Флорида. От OnlyFans заявява, че Радвински, който е давал малко публични интервюта и изявления, е подкрепял "няколко филантропични проекта по целия свят". Според уебсайта му, Радвински е дарявал средства на благотворителни организации, включително Мемориалния център за рак "Слоан Кетъринг", инициативи за отворен код и "Уест Събърбан Хюман Сосайети".

От OnlyFans заявиха, че през 2024 г. Радвински е прехвърлил собствеността си на тръст.

