Самолети на 6 държави от НАТО прехванаха руски бомбардировачи и изтребители (ВИДЕО)

22 април 2026, 12:55 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Военни самолети на НАТО са прехванали руски стратегически бомбардировачи Ту-22М3 и руски изтребители Су-30 и Су-35 - прехващането е станало над Балтийско море. Това съобщи френският генщаб. В операцията са участвали Франция, Швеция, Финландия, Полша, Дания и Румъния, а тя е станала на 20 април.

Всъщност, съгласно обяснението, се е наложило на два пъти да бъдат прехващани руски военни самолети. В първия случай, румънски F-16 е прехванал руски стратегически бомбардировач Ту-22М3, а отделно самолети на НАТО са ескортирали руски изтребители Су-30 и Су-35. Отделно е прехванат и ескортиран руски разузнавателен самолет Ил-20.

Във втория случай са прехванати отново руски изтребители Су-30 и Су-35.

Руското военно министерство официално коментира случилото се в канала си в Телеграм. То твърди, че руски бомбардировачи Ту-22М3 са извършили планов полет над неутралните води на Балтийско море и те са били ескортирани от руски изтребители Су-35. "Продължителността на полета беше над 4 часа.На определени етапи от маршрута бомбардировачите бяха ескортирани от изтребители от чужди държави. Екипажи на далекобойната авиация редовно прелитат над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети на самолети на руските въздушно-космически сили се извършват при стриктно спазване на международните правила за въздушно пространство".

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Ту-22 Балтийско море руски изтребител Су-35 руски бомбардировач война Русия НАТО Су-30
