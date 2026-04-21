Китайски коментар: Руските ракети вече са насочени към Европа. Близо ли е война с НАТО?

21 април 2026, 7:30 часа 1128 прочитания 0 коментара
Снимка: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0
Китайски коментар: Руските ракети вече са насочени към Европа. Близо ли е война с НАТО?

На 15 април целият свят беше шокиран от изявлението на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев. Той предупреди Европа, че тя е на мушката на руските ракети, пише в анализ китайското издание "Соху". Дали това беше обявяване на война на НАТО? Или хитра тактика за психологическа война?

Зеленски напоследък се сблъсква с множество трудности. Поради войната в Близкия изток доставките на оръжие от САЩ за Украйна значително намаляха. Наскоро той гневно заяви, че на страната му липсват системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и ракети за тях. Помощта от Германия и Великобритания се превърна в лъч надежда за Украйна. Берлин обеща да ускори присъединяването на Украйна към ЕС и подписа споразумение за стратегическо партньорство със страната, докато Лондон, в последния си пакет от военна помощ, обяви предоставянето на най-малко 120 000 дрона и до 3 милиарда британски лири. Тази външна подкрепа несъмнено даде надежда на Киев, но Русия я възприе като неприемлива намеса. Още: Франция и Германия предлагат на Украйна членство в ЕС "в сянка"

Медведев обвини Украйна, че на нейна територия се намират производствени мощности за отбрана от 8 европейски държави. Той подчерта, че тези военни съоръжения са легитимни цели за руската армия - всъщност китайското издание не отчита ясно, че това се отнася за обекти на съответните производители в Европа, не просто в Украйна. Западът е изправен пред сериозни последици, ако продължи да се подмазва на Украйна, констатира китайското издание "Соху".

Означава ли това, че предстои по-голяма война? Русия се опитва да накара съюзниците на Киев да се съмняват дали е безопасно да оказват военна помощ на Украйна. Тази психологическа тактика подкопава морала на врага и го прави по-предпазлив към Москва.

Стратегията на Русия се основава на дълбоко разбиране на ситуацията. В днешния свят информационната и икономическа война създават сложен международен пейзаж, където всяко едностранно действие може да провокира непредсказуеми последици. Вътрешният и външен натиск, пред който е изправена администрацията на Тръмп, също допринася за несигурността. Приоритетът на Тръмп се измести към Иран, а вниманието му към украинските "партньори" продължава да намалява. Още: Като крайцера "Москва": Руски десантни кораби за 150 млн. долара са аут след украински удар в Крим (ВИДЕО)

Реалността е, че времето не е на страната на Украйна. Без подкрепата на САЩ, бойните способности на украинските въоръжени сили ще бъдат подкопани. В бъдеще, със задълбочаването на разделенията в Европа относно подкрепата за Украйна, Киев ще се сблъска със сериозни трудности. Именно това цели Русия.

Сега, заради войната в Иран, Москва откри нови енергийни пазари, особено в Азия, където руският петрол е много търсен. Това дава нова глътка въздух, макар че Украйна много вгорчава живота на руската икономика, след като за последния половин месец нанесе разрушителни удари по четири руски пристанища: Приморск, Уст-Луга, Новоросийск и Туапсе - ОЩЕ: Зеленски: Само през март нанесохме 2,3 млрд. долара щети на Русия и ще продължим

Войната в Близкия изток, конфликтът между Русия и Украйна и засиленото напрежение между САЩ и Китай изискват преоценка на геополитическата ситуация. В този контекст е трудно да се предвиди бъдещото им развитие, но със сигурност може да се каже, че положението на Украйна може да се влоши. Още: При атака с дрон пострада съветникът на украинския министър на отбраната

Превод: Ганчо Каменарски

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
