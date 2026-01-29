Самоубийство или убийство: Украински банкер полетя от прозореца на хотелска стая в Милано

54-годишен украински банкер е бил намерен мъртъв в центъра на Милано. Инцидентът се е случил на 23 януари, но самоличността му беше потвърдена едва сега, според MilanoToday. Тялото на Александър Адарич е открито в двора на хотел. По информация на La Repubblica, той е полетял от прозореца на стаята, която е била резервирана на име на друго лице.

Вътре следователите са открили три различни документа за самоличност — всички със снимката на Адарич, но издадени на различни имена. Това, както и други факти около смъртта му, хвърлят съмнение върху версията за самоубийство. Полицията твърди, че Адарич не е бил сам в стаята малко преди смъртта си. Персоналът на хотела е видял непознат мъж да наднича през прозореца и да напуска след като тялото на банкера вече е било на земята. Въпреки че няма следи от борба и други наранявания, следователите не изключват убийство, последвано от инсценирано падане.

Според полицията, Адарич е пристигнал в Милано малко преди смъртта си, за да финализира бизнес сделка. Затова сега следователите се фокусират върху неговите бизнес контакти. Адарич притежаваше няколко банки в Украйна, включително Fidobank и Eurobank, и двете обявени в неплатежоспособност. Преди време Фондът за гарантиране на депозитите в Украйна го обвини в източване на милиарди гривни, заради което той бе издирван в родината си.

