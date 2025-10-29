САЩ намаляват броя на военните по Източния фланг на НАТО: Засегната ли е България?

Румъния и други членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на Алианса в Европа, включително и в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“. Това съобщи днес, 29 октомври, Министерството на отбраната на северната ни съседка, цитирано от БТА. Решението бе донякъде очаквано - с оглед на промените в приоритетите на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Изтеглят се около 10 000 войници

Общо от целия фланг ще бъдат изтеглени около 10 000 войници. Такава заплаха за сигурността на Европа имаше още от пролетта, когато стана ясно, че американското министерство на отбраната разглежда именно това предложение.

Въпреки това в Румъния ще останат стотици американски военнослужещи. Министърът на отбраната Йонуц Мостяну заяви днес, че около хиляда ще останат в базите в Девеселу и в Кампия Турзий, както и в базата „Михаил Когълничану“, а стратегическите им възможности няма да се променят.

"Румъния и нейните съюзници бяха информирани за решението на САЩ по отношение на промяната в американските сили, разположени в Европа на Източния фланг (...) Преразглеждането на позицията е част от по-широка стратегия, обявена от Съединените щати в началото на годината. Предложението сега е в Конгреса на САЩ. През последните месеци бяха отправени публични послания, включително преди две седмици на министерската среща на НАТО в Брюксел, когато министърът на отбраната на САЩ отново каза на европейските партньори, че Европа е укрепила позицията си на Източния фланг и като цяло в Европа, като се е съгласила да се въоръжи по-добре и да обърне повече внимание на собствената си отбрана. САЩ сега ще се фокусират повече върху Индо-Тихоокеанския регион", каза Мостяну, цитиран от БТА.

Засегната ли е България?

Той уточни, че това по-скоро "не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария".

Румънският министър заяви, че системата за противоракетна отбрана в базата „Девеселу“ ще остане напълно оперативна, а военновъздушната база „Михаил Когълничану“ продължава да се развива. Там ще остане една военновъздушна група, както беше преди избухването на войната в Украйна.

Що се отнася до България, според споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между страната ни и САЩ от май 2006 г., у нас могат да присъстват не повече от 2500 цивилни и униформени американски военнослужещи. По принцип в България има между 200 и 550 американски военни, които правят обичайно 6-месечна ротация и са разположени основно в базата "Ново село".

НАТО: Това е рутинно действие

Намаляването на броя на американските военни в Европа представлява рутинна корекция и не е необичайно, заяви междувременно представител на НАТО, цитиран от Агенция "Франс прес" и Reuters.

"Дори с тази корекция присъствието на американските сили в Европа остава по-голямо, отколкото преди няколко години, с много повече войски на континента в сравнение с 2022 г.", казаха от Алианса.