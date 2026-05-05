Египет игнорира исканията на Украйна и прие зърно, откраднато от Русия

Египет позволи на кораба ASOMATOS да разтовари 26 900 тона откраднато украинско зърно, въпреки че Украйна предостави данни и правни основания за изземването му. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на външния министър Андрей Сибиха. „Въпреки многократните предупреждения, на кораба ASOMATOS беше позволено да разтовари 26 900 тона открадната украинска пшеница в Абу Кир. Това е четвъртият случай на пране на крадено украинско зърно от Русия в египетски пристанища от април насам“, подчерта той.

Официално искане

Сибиха добави, че преди пет дни главният прокурор на Украйна е изпратил официално искане за правна помощ до египетското Министерство на правосъдието относно незаконното зърно. Той е изнесен от санкционирания Агро-Фрегат през окупирания Крим. Киев предостави всички данни и правни основания за изземването на кораба и стоката. „Украйна е страна, която играе ролята на надежден гарант за продоволствената сигурност на Египет в продължение на много години и не разбираме защо нашите египетски партньори ни се отплащат, като продължават да приемат крадено украинско зърно“, се казва в изявлението.

Сибиха призова египетските партньори да спазват международното право, обещанията, дадени на Украйна, и принципите на двустранните отношения между двете страни.

Геноцид

„Освен това, ние напомняме на Египет и всички други страни, че Украйна преживя геноцид поради глад през миналия век, когато Москва нареди конфискация на зърно от нашия народ. Сега, когато Москва отново краде зърното ни, това извиква най-лошите спомени“, подчерта министърът. Той отбеляза, че грабежът „не е търговия, а съучастие, което само подхранва по-нататъшна агресия“.

