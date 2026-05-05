До 25 май ЕС набира компании за производство на украински дронове

Европейският съюз кани компаниите от континента да се включат в нов съюз с Украйна за развитие на производството на дронове. Инициативата ще обедини производители и ще бъде отворена и за държави от Европейското икономическо пространство, включително Норвегия, Швейцария и Исландия. Европейската комисия призова компании с опит в производството на дронове и системи за защита да заявят участие до 25 май.

Някои членки на ЕС като Германия вече са сключили двустранни споразумения с Украйна. Канцлерът Фридрих Мерц и украинският президент Володимир Зеленски установиха миналия месец стратегическо партньорство в областта на отбраната, което включва сътрудничество и в сферата на дроновете.

Украйна вече има много голям опит в тази област и ЕС цели да използва тази експертиза за развитие на собствените си способности.

Украинските дронове вече могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ