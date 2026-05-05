Поморие посреща мощите на Св. Георги Победоносец

05 май 2026, 22:23 часа 405 прочитания 0 коментара
По покана на Сливенския митрополит Арсений, в навечерието на празника на Поморийския манастир „Свети Георги Победоносец“ и празника на град Поморие – 5 май 2026 г., в манастира ще бъдат посрещнати светите мощи (десницата) на свети великомъченик Георги Победоносец.

Светинята ще бъде донесена от архимандрит Игнатий, игумен на манастира „Св. Богородица – Всех скорбящих радост“ в Палеохори, с благословението на Високопреосвещения митрополит на Йерисо, Света гора и Ардамерио – Теоклит.

Светите мощи ще пристигнат в Поморийския манастир в 17:30 часа и ще бъдат изложени за поклонение на вярващите до 11:00 часа на 7 май, когато ще отпътуват за Сливен.

Програма за пребиваването на светата десница на св. Георги Победоносец в Поморие:

5 май (вторник)

гр. Поморие, Поморийски манастир „Св. Георги Победоносец“

17:30 ч. – Официално посрещане на кръстовището на ул. „Княз Борис I“ и ул. „Панайот Волов“, последвано от литийно шествие до манастирския храм.

18:00 ч. – Архиерейска вечерня с петохлебие, възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

6 май (сряда)

Поморийски манастир „Св. Георги Победоносец“

09:00 ч. – Архиерейска света Литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Светите мощи ще останат в манастира за поклонение до 11:00 часа на 7 май.

Елин Димитров
