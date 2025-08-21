Ще му хареса ли на Тръмп? Руска ракета е поразила голям американски производител на електроника в Украйна

Въпреки всички усилия за прекратяване на войната, Русия предприе масиран комбиниран въздушен удар срещу Украйна през нощта на 20 срещу 21 август - 574 дрона и 40 ракети, поразили дори най-западната част на страната. Закарпатска и Лвовска област пострадаха, като имаше пожари, поразени жилищни и други сгради, жертва и десетки ранени. А една от ракетите е ударила "голям американски производител на електроника в най-западната ни област, което доведе до сериозни щети и жертви", написа украинският външен министър Андрий Сибиха в X.

Той отбеляза, че това е "напълно цивилно съоръжение" в Закарпатска област, което "няма нищо общо с отбраната или военните". Потвърждение даде и президентът Володимир Зеленски, който написа в социалните мрежи, че става въпрос за "обикновено гражданско предприятие, работещо с американски инвестиции", където се произвеждат например кафемашини.

Не е първа руска атака по американски предприятия в Украйна

Това не е първата руска атака срещу американски предприятия в Украйна - имало е удари по офиси на "Боинг" в Киев по-рано тази година, както и други атаки в миналото, припомни Сибиха.

"Няма военна логика или необходимост, а само терор срещу хората, бизнеса и нормалния живот в нашата страна. Ето защо усилията да се принуди Русия да сложи край на войната са толкова важни и ние повторно заявяваме готовността на Украйна да направи всичко възможно, за да се доближи до мира", написа украинският топ дипломат.

Той смята, че срещите на лидерите в двустранен формат Украйна-Русия и тристранен формат Украйна-САЩ-Русия са от "решаващо значение за дипломацията". Също толкова важна е "работата за осигуряване на Украйна на солидни гаранции за сигурност от партньорите, включително Съединените щати и европейските съюзници".

"Нощните удари също показват спешната необходимост от укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна с допълнителни системи и прехващачи", написа още Андрий Сибиха.

