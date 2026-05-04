Швейцарец се обяви за крал чрез вратичка в закона, събира данъци и властите не могат да го пипнат (ВИДЕО)

За първи път от създаването й досега в държавата Швейцария се появи крал - човекът е коронован на специална церемония, има поземлени владения, събира такса за преминаване през земите му, а властите в страната губят съдебни дела срещу него, не можейки да му попречат да упражнява "правата си". Тази невероятна история се случва в днешно време в страната, която от създаването си през XIII век е конфедерация и никога не е имала крал в класическия смисъл на думата. Затова в казуса с провъзгласилия се преди няколко години за монарх под името Йонас I мъж швейцарските власти са изправени пред безпрецедентна ситуация.

Йонас Лаувинер, представящ се под името Йонас I, е 31-годишен швейцарски гражданин, с баща швейцарец и майка мароканка, роден в Унтерзеен в кантона Берн. Работил е в информационните технологии, получил е лиценз за пилот и е служил в армията от 2014 до 2018 г. Цялата история започва, когато на 20-ия му рожден ден баща му му подарява първия парцел земя в Лойк. Малко по-късно, проучил добре всички вратички в закона, Йонас успява да прехвърли общо 117 000 квадратни метра непотърсена земя на свое име, при това абсолютно безплатно, и се обявява за владетел на собственото си кралство. Работата е там, че според закона парцели, които са посочени като "незаявени" в поземления регистър, могат да бъдат поискани, стига заинтересованият да се обърне към общината. Така, Йонас става собственик на тези участъци и започва да събира пътни такси за преминаване през общо 83 пътя и дори градски улици, намиращи се там, както и суми за разрешителни за строеж, ако някой иска да изгражда сгради или други обекти край пътищата.

През 2019 г. Йонас поръчва символична церемония в църквата "Нидег" в Берн, на която е коронован, и оттогава управлява земите си от сграда в Бургдорф, която е обявил за свой дворец.

Той заявява, че не представлява заплаха за швейцарската държава и твърди, че конституционните монархии не са проблем, ако се управляват правилно. Целият процес по придобиването на владенията си той описва като "военна операция", извършена "безкръвно".

Междувременно той печели и дела в съда срещу властите. Член на градския съвет в Берн е възмутен след като Лаувинер поискал пътят, който твърди, че е негов, да бъде кръстен на негово име или да му бъде изплатена подобаваща сума. Заведено е дело срещу Йонас за злоупотреба, но то е отхвърлено от съда.

Той печели поредно съдебно дело след като съдът му разрешава да запази бракуваната си бронирана машина BRDM-2, която си е внесъл от Германия, но на която властите отнели регистрационния номер поради съображения за безопасност. Според решението на съда няма законова разпоредба, която да забранява принципно регистрацията на бивши военни превозни средства за гражданска употреба.

Безпрецедентните действия на Лаувинер накараха някои кантони, сред които и Берн, където той живее, да приемат нови разпоредби относно непотърсената земя, които изискват тя първо да се разпределя на общините. Целта е да се предотврати повтарянето на подобни невероятни инциденти.

