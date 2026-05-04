Крал Чарлз III е възхитен: Принцесата е бременна! (СНИМКА)

Британското кралско семейство е във възторг! Британската принцеса Юджини очаква третото си дете от съпруга си Джак Бруксбанк, съобщи в понеделник Бъкингамският дворец. Двойката, която ще посрещне новото попълнение това лято, вече има двама сина: Август Филип Хоук Бруксбанк, роден през февруари 2021 г., и Ърнест Джордж Рони Бруксбанк, роден през май 2023 г. В кралското изявление, споделено в социалните медии, се казва: "Нейно Кралско Височество принцеса Юджини и г-н Джак Бруксбанк с голяма радост обявяват, че очакват третото си дете, което се очаква да се роди това лято. Август (на 5 години) и Ърнест (на 2 години) също са много развълнувани, че ще имат още едно братче или сестриче в семейството." В изявлението се посочва още, че крал Чарлз III, който ще бъде чичо на новороденото, е "възхитен от новината", пише CNN.

Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting their third child together, due this summer.



August (aged 5) and Ernest (aged 2) are also very excited to have another sibling join the family.



His Majesty The King… pic.twitter.com/gO91cRJO7u — The Royal Family (@RoyalFamily) May 4, 2026

Принцесата и съпругът ѝ сключиха брак в капелата "Св. Джордж" в замъка Уиндзор през октомври 2018 г., само няколко месеца след като братовчедът на Юджини, Хари, херцог на Съсекс, сключи брак с Меган, херцогиня на Съсекс.

Юджини, която заема дванадесето място в реда за наследяване на британския трон, е втората дъщеря на опозорения по-малък брат на крал Чарлз – Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Бебето ще бъде петото му внуче от бившата му съпруга Сара Фъргюсън.

Добра новина след множество лоши

Принцеса Юджини, снимка: Getty Images

През последните месеци добрите новини за кралското семейство бяха оскъдни. Маунтбатън-Уиндзор бе принуден да се откаже от кралските си титли и да се премести от "Роял Лодж" в Уиндзор в имението "Сандрингъм" в Норфолк. Освен това бившият принц е подложен на нарастващ натиск да отговори на повече въпроси относно връзките си с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Британската полиция започна разследване по обвинения за злоупотреба с власт и разкриване на държавни тайни, след като изтекли имейли сочат, че бившият принц е споделял поверителна информация с Епстийн по време на мандата си като търговски представител на Обединеното кралство. Маунтбатън-Уиндзор вече е отрекъл всякакво нарушение във връзка с връзките си с Епстийн. Междувременно се смята, че Фъргюсън също е имала връзки с Епстийн, както се вижда от документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

36-годишната Юджини и по-голямата ѝ сестра Беатрис, на 37 години, бяха въвлечени в скандала, който обхвана семейството им в резултат на връзките на родителите им с Епстийн, въпреки че няма никакви индикации за неправомерни действия от тяхна страна.

