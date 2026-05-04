Великобритания преговаря с ЕС да се включи в големия заем за Украйна, важна новина и за замразените руски активи

Великобритания започва преговори с ЕС за участие в отпускането на заема от 90 милиарда евро за Украйна, обяви британският министър-председателят Киър Стармър на среща на европейските лидери в Армения на 4 май. В арменската столица Ереван се провежда срещата на върха на Европейската политическа общност - формат, който надхвърля границите на ЕС, защото участват още Обединеното кралство, Украйна, Норвегия, дори Канада.

Лидерите на ЕС се споразумяха да предоставят на Киев пакета от финансова помощ през април, след като оттеглящият се унгарски премиер Виктор Орбан премахна ветото си. ЕС в момента се насочва към капиталовите пазари, за да заеме средствата, като първото изплащане се очаква в края на май.

От общо 90 милиарда евро 45 милиарда се очаква да бъдат отпуснати през 2026 г., от които 28 милиарда евро са предназначени за отбрана.

Още: Да мълчим, или да бием тревога, за да спрем Путин: Три опции за атака срещу НАТО в следващите 1-2 години

Киър Стармър иска крачка напред в отношенията с ЕС в областта на отбраната

Стармър и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещнаха на двустранно равнище по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения, където двамата се съгласиха, че участието на Лондон „би било важна крачка напред в отношенията между ЕС и Обединеното кралство в областта на отбранителната промишленост“.

„Когато Обединеното кралство и Европейският съюз работят заедно, всички ние се възползваме от ползите – и в тези нестабилни времена трябва да вървим по-далеч и по-бързо в областта на отбраната, за да гарантираме безопасността на хората“, заяви Стармър.

Топли думи за сътрудничеството между Брюксел и Лондон в областта на отбраната са били изричани и преди, но без да доведат до нищо. През 2025 г. Обединеното кралство и ЕС преговаряха за условията, при които на британските компании може да бъде предоставен специален статут в рамките на програмата за отбранителни заеми SAFE на ЕС на стойност 150 милиарда евро, но без успех. Преговорите се провалиха през ноември поради разногласия относно сумата, която Великобритания трябва да заплати, за да участва в програмата. В крайна сметка само една държава подписа подобно споразумение с ЕС - Канада.

Снимка: Getty Images

Още: Планът на Великобритания да спре военно Русия вече е очертан

Заемът от 90 милиарда евро за Украйна има същите изисквания за допустимост за разпределението на средствата за отбрана, както и заемите по програмата SAFE, а именно, че 65% от стойността на компонентите, закупени за всякакви отбранителни нужди, трябва да са от ЕС, Европейското икономическо пространство или Украйна.

Има две причини този път споразумението между Лондон и Брюксел да е успешно

Този път обаче може да бъде по-лесно да се постигне споразумение. ЕС показа, че е по-отворен към идеята да позволи на държави извън блока да получават средства за отбрана. Например на Украйна вече беше предоставено изключение да използва частта за отбрана от предстоящия заем за части за дронове от трета държава. Висш служител на ЕС е казал пред украинското издание Kyiv Independent, че тази държава е Китай.

Още: Украйна е в риск от по-строги условия за 90-те млрд. евро заем от ЕС

А що се отнася до изплащането на заема, еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис е заявил пред медията, че Европа ще трябва да обсъди отново използването на замразените руски активи.

Това е важно, защото белгийският премиер Барт Де Вевер блокира използването на замразени активи от ЕС през декември 2025 г. При това той постави три условия, едно от които беше другите западни държави, държащи блокирани руски авоари, да се ангажират с подобни споразумения. Обединеното кралство е блокирало руски активи на стойност 25 милиарда паунда (34 милиарда долара). В прессъобщение на правителството в Лондон се посочва, че двете страни „ще договорят параметрите на достъпа през следващите седмици“.

Още: "Да спрем заема за Украйна": Костадинов с истерия и голяма неточност за 90-те милиарда от ЕС