Парламентът започна работа:

Зеленски се срещна с Фицо: "Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС" (ВИДЕО)

04 май 2026, 16:06 часа 672 прочитания 0 коментара
Снимка: X.com/Volodymyr Zelenskyy
Зеленски се срещна с Фицо: "Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна със словашкия министър-председател Роберт Фицо в арменската столица Ереван, където се провежда срещата на върха на Европейската политическа общност. Премиерът на Словакия е един от най-проруски настроените евролидери и е считан за човек, на когото унгарският премиер Виктор Орбан потенциално ще предаде "щафетата" в блокирането на помощ за Украйна на ниво ЕС и в спирането на санкциите срещу Русия.

„Украйна е отворена за конструктивен диалог със Словакия и проявява интерес към развиването на силни отношения“, написа Зеленски в социалните мрежи след срещата с Фицо.

Президентът на нападнатата от Русия страна отбеляза, че той и словашкият министър-председател са обсъдили сътрудничеството в различни области и провеждането на правителствена среща във формат на междуправителствена комисия в близко бъдеще. „Обсъдихме обмен на визити в Киев и Братислава – договорихме се, че екипите ще работят по график“, добави украинският лидер.

Още: Русия гледа с безсилие: "Съюзникът" Армения е новата сцена на европейския елит под носа на Путин (ВИДЕО)

Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС

Зеленски обяви, че лидерите са засегнали и въпроса за членството на Украйна в Европейския съюз. „Важно е, че Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС и е готова да съдейства по този път. Благодаря ви за това“, подчерта украинският президент.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той заяви същото и в събота, когато разговаря с Фицо по телефона. Тогава словашкият лидер написа във Facebook, че не може да има мирно споразумение за войната в Украйна без съгласието на Киев, както и че "Словакия подкрепя амбициите на Украйна да се присъедини към ЕС, защото Словакия иска Украйна, като наш съсед, да бъде стабилна и демократична държава".

Роберт Фицо реагира на срещата с Володимир Зеленски днес. "Споразумяхме се до края на юни да има съвместни преговори между правителствата. И или ще бъде в Братислава, или в Киев”, информира той. Според него съвместните преговори на правителствата носят конкретни резултати, затова е добре да се продължи в този формат. Кабинетите на двете държави биха могли например да развият пътни връзки между Украйна и Словакия, допълни Фицо. "Ние сме съседи, трябва да се грижим за добрите отношения", подчерта премиерът на Словакия.

Още: Зеленски: Русия не предвижда военна техника за парада на 9 май, украински дронове може да дойдат (ВИДЕО)

Поляризираща фигура

Докато говори за подкрепа за Украйна по пътя към евроинтеграцията, словашкият премиер се готви да присъства на военния парад в Москва на 9 май.

Фицо не е прекъсвал контактите с руския диктатор Владимир Путин, а по думите му, в Брюксел постоянно го разпитват за тези срещи. Докато му обясняват защо не трябва да се среща с Путин, зад кулисите европейски служители се опитвали да разберат подробности от разговорите му с диктатора, според самия словашки лидер.

Още: "В тоалетните в Брюксел ме питат какво е казал Путин": Фицо уговори среща със Зеленски след тези свои думи (ВИДЕО)

В Ереван премиерът на Словакия отново намекна за връзки с Русия, които европейците трябва да поддържат - според него трябва да има борба за всяка удобна възможност за внос на нефт и газ, включително от Руската федерация.

Зеленски обсъди членството в ЕС с Антонио Коща

В Ереван украинският президент се срещна още с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. "Обсъдихме нашата европейска интеграция. Разчитаме на откриването на всички шест преговорни клъстера през този и следващия месец. От техническа гледна точка, Украйна е напълно готова. Благодарен съм на Антонио за подкрепата му и за личните му усилия за отключването на пакета от финансова помощ в размер на 90 млрд. евро. Важно е средствата да започнат да пристигат възможно най-скоро и да помогнат на Украйна да се подготви за зимата", написа Зеленски.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Словакия Роберт Фицо Антонио Коща Володимир Зеленски война Украйна Украйна членство ЕС Европейска политическа общност членство Украйна ЕС
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес