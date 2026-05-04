Зеленски се срещна с Фицо: "Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна със словашкия министър-председател Роберт Фицо в арменската столица Ереван, където се провежда срещата на върха на Европейската политическа общност. Премиерът на Словакия е един от най-проруски настроените евролидери и е считан за човек, на когото унгарският премиер Виктор Орбан потенциално ще предаде "щафетата" в блокирането на помощ за Украйна на ниво ЕС и в спирането на санкциите срещу Русия.

„Украйна е отворена за конструктивен диалог със Словакия и проявява интерес към развиването на силни отношения“, написа Зеленски в социалните мрежи след срещата с Фицо.

Президентът на нападнатата от Русия страна отбеляза, че той и словашкият министър-председател са обсъдили сътрудничеството в различни области и провеждането на правителствена среща във формат на междуправителствена комисия в близко бъдеще. „Обсъдихме обмен на визити в Киев и Братислава – договорихме се, че екипите ще работят по график“, добави украинският лидер.

I met with the Prime Minister of Slovakia, @RobertFicoSVK, in Yerevan. Ukraine is open to constructive dialogue with Slovakia and is interested in developing strong relations.



We discussed cooperation across various areas and holding a government meeting in the format of an… pic.twitter.com/ZaWAiDKZm5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

Още: Русия гледа с безсилие: "Съюзникът" Армения е новата сцена на европейския елит под носа на Путин (ВИДЕО)

Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС

Зеленски обяви, че лидерите са засегнали и въпроса за членството на Украйна в Европейския съюз. „Важно е, че Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС и е готова да съдейства по този път. Благодаря ви за това“, подчерта украинският президент.

Той заяви същото и в събота, когато разговаря с Фицо по телефона. Тогава словашкият лидер написа във Facebook, че не може да има мирно споразумение за войната в Украйна без съгласието на Киев, както и че "Словакия подкрепя амбициите на Украйна да се присъедини към ЕС, защото Словакия иска Украйна, като наш съсед, да бъде стабилна и демократична държава".

Роберт Фицо реагира на срещата с Володимир Зеленски днес. "Споразумяхме се до края на юни да има съвместни преговори между правителствата. И или ще бъде в Братислава, или в Киев”, информира той. Според него съвместните преговори на правителствата носят конкретни резултати, затова е добре да се продължи в този формат. Кабинетите на двете държави биха могли например да развият пътни връзки между Украйна и Словакия, допълни Фицо. "Ние сме съседи, трябва да се грижим за добрите отношения", подчерта премиерът на Словакия.

Още: Зеленски: Русия не предвижда военна техника за парада на 9 май, украински дронове може да дойдат (ВИДЕО)

Поляризираща фигура

Докато говори за подкрепа за Украйна по пътя към евроинтеграцията, словашкият премиер се готви да присъства на военния парад в Москва на 9 май.

Фицо не е прекъсвал контактите с руския диктатор Владимир Путин, а по думите му, в Брюксел постоянно го разпитват за тези срещи. Докато му обясняват защо не трябва да се среща с Путин, зад кулисите европейски служители се опитвали да разберат подробности от разговорите му с диктатора, според самия словашки лидер.

Още: "В тоалетните в Брюксел ме питат какво е казал Путин": Фицо уговори среща със Зеленски след тези свои думи (ВИДЕО)

В Ереван премиерът на Словакия отново намекна за връзки с Русия, които европейците трябва да поддържат - според него трябва да има борба за всяка удобна възможност за внос на нефт и газ, включително от Руската федерация.

Зеленски обсъди членството в ЕС с Антонио Коща

В Ереван украинският президент се срещна още с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. "Обсъдихме нашата европейска интеграция. Разчитаме на откриването на всички шест преговорни клъстера през този и следващия месец. От техническа гледна точка, Украйна е напълно готова. Благодарен съм на Антонио за подкрепата му и за личните му усилия за отключването на пакета от финансова помощ в размер на 90 млрд. евро. Важно е средствата да започнат да пристигат възможно най-скоро и да помогнат на Украйна да се подготви за зимата", написа Зеленски.

President of the European Council @eucopresident António Costa and I discussed our European integration. We are counting on the opening of all six negotiation clusters over the course of this and next month. Technically, Ukraine is fully ready.



I am grateful to António for his… pic.twitter.com/kd8DC6dIlw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026