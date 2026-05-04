Мицкоски за Радев: Не очаквам атмосферата с България да се промени

Македонският премиер Христиан Мицковски не очаква отношенията с България да се променят след убедителната изборна победа на бившия президент Румен Радев, предаде македонската медия "Сакам да кажам". „Не очаквам атмосферата да се промени изобщо. Напротив, очаквам същата тази атмосфера да се нажежи, защото все още имаме структури, както политически, така и социални, у дома, които са готови да коленичат пред българските власти и да бъдат меката тъкан на македонската външна политика. Докато има такива политически структури и социални сили, не очаквам промяна в отношението на източния ни съсед", каза Мицкоски.

Може би той визира опозицията в лицето на СДСМ, които го обвиняват, че работи за Сърбия, Русия и Унгария на Орбан, но и тази в лицето на ДУИ, които инициираха подписка за вписване на българите в македонската конституция, но не защото работят с България, а защото искат да изпълнят европейската преговорна рамка.

Мицкоски заяви обаче, че правителството му е готово за двустранни и многостранни разговори, за да се изправят с неговите аргументи.

"Гоце Делчев е македонски"

Мицковски заяви, че има държави, които отричат ​​"самоличността на македонския велик Гоце Делчев", но не назова изрично България.

„През 21-ви век македонският народ все още е изправен пред тези предизвикателства, с които не би трябвало да се сблъсква. И за съжаление, вместо да се борим за общо бъдеще, за по-добро бъдеще, ние все още повдигаме въпроси от миналото и за съжаление някои от тези въпроси имат корени в Средновековието", каза Мицковски, предава още македонската медия.