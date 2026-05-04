След гръмкия провал: какво ще е бъдещето на Лудогорец и Домусчиеви?

“Аз си мисля, че и в ръководството трябва да бъдат направени промени“. Това каза Бойко Димитров по повод бъдещето на Лудогорец в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“. Според него не просто футболистите, а и част от ръководството на дългогодишния български хегемон трябва да бъде сменено след гръмкия провал през настоящия сезон. Той говори и за бъдещето на “орлите“ при евентуално напускане на сегашните собственици – братя Домусчиеви.

“И в ръководството трябва да бъдат направени промени“

“Аз и предното предаване казах, че може би е време да се помисли за промени. Янко каза за футболистите, но аз си мисля, че и в ръководството трябва да бъдат направени промени. Виждаме, дори в европейски клубове, в които всичко е спокойно, като Байерн Мюнхен, че и там се правят постоянно промени. Просто хората психически се изморяват от това нещо – да се поддържа това ниво 14 години. И ти ако си го правил първите 5-7 години, 10 години, било ти е готино, интересно, забавно, отборът върви, всички са усмихнати“, започна Бойко Димитров.

Още: Ходът на Домусчиеви, който е неизбежен след кризата в Лудогорец

“Домусчиеви могат много скоро да си съберат багажа“

“Вече става едно ежедневие, което, според мен, трябва да се потърси промяна в ръководните фактори. Друг е въпросът дали тоя гръмък провал, защото това е гръмък провал, те да останат без никакъв трофей, как ще повлияе на братя Домусчиеви. Защото вчера, още реди мача, случайно се разрових в някакви групи и фен страници на Лудогорец. Ами, там се чуват неща, че братя Домусчиеви могат много скоро да си съберат багажа. И се говори за два отбора предимно. Единият е Черно море, другият е Славия. Не знам, Славия ми е по в сферата на алабалистиката. Но като погледнем бизнесите на братя Домусчиеви, Черно море изглежда като една добра инвестиция“, продължи Бойко.

Още: “Лудогорец е в дупка, но титлата на Левски не се дължи само на това“

“Всичко зависи от решението на собствениците“

“Ще видим какво ще решат те. Защото аз съм убеден, че в касата на Лудогорец има пари. И дори те да си тръгнат, разградчани ще орежат бюджета, фонд “работна заплата“, имат още поне 3-4 години спокойно в “А“ група да играят. Сега, няма да бъдат фактор, но ще играят спокойно. Тъй че всичко зависи от решението на собствениците. За момента чакаме да видим какво е то“, завърши Димитров. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

Още: Лудогорец се разделя с двама титуляри: единият е от спряганите за ЦСКА