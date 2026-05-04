Хасърджиев излиза на свобода срещу солидна парична гаранция

04 май 2026, 18:25 часа 397 прочитания 0 коментара
Софийският районен съд освободи под парична гаранция д-р Станимир Хасърджиев и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис. Определената гаранция за д-р Станимир Хасърджиев е 60 000 евро, а за гръцкия модел Анастасиос Михайлидис е 10 000 евро гаранция. Двамата бяха в ареста, а останалите обвиняеми – актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновки – остават под домашен арест.

Прокуратурата повдига общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха, както и осъзнат риск от заразяване с полово предавана болест, като делото получи ход въпреки проблем с призоваването на един от пострадалите.

Четиримата обвиняеми бяха арестувани през декември 2025 година, когато 20-годишен младеж подаде сигнал, че е държан насила в апартамента на Хасърджиев.

