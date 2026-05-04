Украйна изтласква Русия от оръжейните пазари: Оръжията й са хит и могат да й донесат милиарди

04 май 2026, 17:31 часа 233 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/CHATGPT5
Украйна се очертава като независим играч на световния пазар на военни технологии. Бурното развитие на собствената й военна промишленост и сътрудничеството в тази сфера с партньори ще й позволят не само да финансира армията си, но и ще помогне за бъдещото следвоенно възстановяване на страната. Това каза днес Богдан Попов, експерт в аналитичния център "Обединена Украйна", в ефира на украинския телевизионен канал FREEDOM.

"Всичко, от което Украйна печели, е голям удар за Руската федерация. Това е особено вярно, когато Украйна започва да печели в региони и страни, където Русия исторически е имала много силно влияние, а сега Украйна и нейните партньори я изтласкват оттам. Това включва Сирия, Азербайджан, а също и Армения, където днес се провежда срещата на върха на Европейската политическа общност (това е безпрецедентна среща, предвид факта, че Армения отдавна е смятана за най-близкия съюзник на Русия в Южен Кавказ, а и е член на Евразийския икономически съюз, създаден от Владимир Путин; на арменска територия се намира и руска военна база - бел. ред.). В Армения днес присъства и украинският президент Володимир Зеленски. Самата среща е насърчавана от Франция, която за Путин представлява "бастионът на злото в Европа" заедно с Великобритания. Следователно това очевидно е много болезнено за Русия", заяви Попов.

За Украйна сътрудничеството в областта на отбраната с различни страни не е просто въпрос на дипломация. Това има пряко въздействие върху икономическата стабилност и геополитическата тежест на Украйна на световната сцена, каза експертът.

Той добави, че при тази продължителна война с Русия Украйна е силно зависима от инвестиции от партньори, грантове и външно финансиране, но тя вече има план как да може да се издържа сама дори в тези условия.

"Украйна би могла да се превърне в център за сигурност и износ на оръжие. Президентът Зеленски взе добро, много правилно решение за увеличаване на военните заплати. Това е нещо, което трябваше да се направи отдавна и е абсолютно необходимо. Разбираме какви бюджетни разходи са това за Украйна и трябва отнякъде да дойдат парите за тях. Затова е изключително важно да развием всеобхватно военнотехническо сътрудничество практически с целия свят и скоро да преминем към концепция за масов износ на оръжия и технологии", подчерта експертът.

Според предварителните оценки следвоенното възстановяване на Украйна може да достигне колосални суми, които дори е трудно да се предвидят, отбеляза Богдан Попов.

"Ясно е, че цели градове и региони ще трябва да бъдат реконструирани, а това са колосални суми. Тези средства трябва да се намерят отнякъде. Украинските военни технологии са нещо, което може да ни донесе огромна сума пари, както за военния бюджет, така и за следвоенното възстановяване на държавата", каза той.

Третият важен момент е, че в геополитически план - Украйна се очертава като независим и важен играч. 

"Преди на този пазар присъстваха само големи европейски държави, САЩ, азиатски гиганти и Русия. Сега сме конкурентни с абсолютно всички, защото съотношението цена-качество на украинския военнопромишлен комплекс е най-доброто. Тук ние се адаптираме перфектно към реалностите на съвременната война. Плюс това - актуалността на нашите технологии, опитът от тяхното използване и кодификацията, тествана в бойни условия, което е много важно. Следователно Украйна се превърна в много силен играч в тази област и скоро може да измести онези държави, които исторически са доминирали на този пазар", заключава Богдан Попов.

