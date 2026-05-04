Канада дава още 200 млн. долара за превъоръжаване на Украйна (ВИДЕО)

04 май 2026, 17:15 часа 225 прочитания 0 коментара
Канада ще отпусне допълнителни 200 милиона долара за програмата PURL, която предвижда страните от НАТО и техни партньори да купуват оръжие за Украйна от САЩ. Това обяви министър-председателят на северноамериканската страна Марк Карни преди срещата във "Вашингтонския формат" в рамките на събитието на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Така Отава ще подпомогне защитата на Украйна от руски атаки с балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като благодари на Карни.

След като администрацията на американския президент Доналд Тръмп започна да оттегля пряката военна помощ за Украйна, партньорите от НАТО стартираха програмата PURL през лятото на 2025 г. В рамките на тази инициатива те отпускат средства за закупуване на американско оръжие за Украйна: Ето документа с решението на кабинета, с което даваме 20 милиона долара за превъоражаване на Украйна.

В Ереван Зеленски се срещна с лидерите на Франция, Обединеното кралство, Италия, Норвегия, Полша, Финландия и Канада, с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Те обсъдиха укрепването на противовъздушната отбрана, включително производството на необходимите европейски системи и ракети.

Зеленски обсъди PURL с Марк Рюте

Зеленски и Рюте говориха за реализацията на инициативата PURL и привличането на нови средства от партньорите. "Важно е, че Марк потвърди, че програмата функционира и че противоракетните системи ще продължат да се доставят на Украйна. Важно е да се задълбочи сътрудничеството в областта на отбраната между Украйна и страните членки на НАТО, да се реализират съвместни проекти и да се работи по съвместно производство", написа украинският лидер в социалните мрежи.

"Благодаря ви, че подкрепяте Украйна и нашия народ в борбата срещу руската агресия. Благодарен съм за вашата подкрепа за инициативата PURL, която ни позволява да се защитим от балистичните удари на Русия", добави Зеленски.

