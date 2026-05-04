Левски - Лудогорец: Пълна информация за коронясването на "сините" като шампион на България

Новият футболен шампион на България Левски ще бъде коронясан като такъв в двубоя срещу Лудогорец на стадион "Георги Аспарухов" от 33-ия кръг на Първа лига. "Сините" ще получат титлата и медалите си след последния съдийски сигнал на срещата, като тогава официално ще бъдат наградени като шампиони. Actualno.com представя най-важната информация за предстоящото събитие, на което "сините" ще вдигнат титлата на България.

Програма: Кога и къде да гледаме Левски - Лудогорец и награждаването на "сините"

Левски математически си осигури титлата в изминалия кръг, когато победи ЦСКА 1948 с 1:0 като домакин. Това се случи четири кръга преди края на сезона, като така "сините" слагат край на 17-годишната суша без титла. Това е титла номер 27 в историята на Левски, като отборът се доближава на четири титли от най-титулувания клуб в българския футбол - ЦСКА. Детронираният шампион Лудогорец пък остава с 14 отличия, като всичките са спечелени в поредни години.

Лудогорец ще направи шпалир на новия шампион

Сега Левски ще има възможността да бъде коронясан като шампион именно срещу досегашния шампион Лудогорец. Изпълнителният директор на разградчани Ангел Петричев вече обяви, че е редно да се направи шпалир на Левски на "Герена", като очакванията са футболистите на Лудогорец да го сторят преди началото на срещата с Левски. Така ще бъде оказан респект към новия шампион, който за последно спечели титлата през 2009-та.

Дата, начален час, телевизия и билети за мача

Мачът между Левски и Лудогорец на стадион "Георги Аспарухов" ще се състои на 9 май (събота) от 18:45 часа. Златните медали ще бъдат връчени на футболистите на Левски след края на мача. Срещата ще се излъчи пряко в ефира на Diema Sport, като пак там се очаква да бъде излъчено и награждаването на шампионите. Иначе билетите за мача ще бъдат пуснати в продажба на 5 май (вторник) от 10:00 часа.

Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба, като ще бъдат налични на касата пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", в мрежата на Eventim и онлайн.

