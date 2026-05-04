Берлинските власти ще забранят показването на руски, беларуски и съветски знамена, както и символи, свързани с войната на Русия срещу Украйна, по време на възпоменателните тържества на 8 и 9 май. Според Berliner Morgenpost, берлинската полиция е потвърдила, че ограниченията ще важат за ключови съветски мемориални места в града, включително Тиргартен, Трептоуер парк и Шьонхолцер Хайде, където ежегодно се провеждат официални церемонии по случай края на Втората световна война в Европа.

Същият източник съобщава, че забранените артикули включват националните знамена на Русия, Беларус, бившия Съветски съюз и Чечения, както и военни униформи, отличителни знаци и символи като буквите „Z“ и „V“, които са широко свързани с военната кампания на Русия. Забраната се разпростира и върху т.нар. „Георгиевски ленти“, портретите на руски, беларуски и чеченски лидери, както и публичното изпълнение на руски военни песни или маршове.

Според „Берлинер Моргенпост“, властите ще ограничат и показването на карти или изображения, изобразяващи временно окупираните територии на Украйна като част от Русия, както и знамена на самопровъзгласили се образувания, установени под руски контрол.

Същевременно украинските символи няма да бъдат обект на забраната след обжалвания от украински организации в Германия, съобщи Berliner Morgenpost. Ограничени изключения ще важат за ветерани от Втората световна война и дипломати.

По-рано няколко региона в Русия намалиха или отмениха парадите за Деня на победата на 9 май поради опасения за сигурността, свързани с потенциални украински удари с дронове, като властите замениха големите публични събития с ограничени или онлайн формати, а в някои градове те се проведоха без военна техника.

