Украйна засече активност в Беларус, точно по границата: Русия може да се възползва (ВИДЕО)

В Беларус се наблюдава разширяване на инфраструктурата и развитие на логистичните възможности, а граничните служители на Украйна следят ситуацията, отбеляза Андрий Демченко, прессекретар на Държавната гранична служба на Украйна. В интервю за Den.LIVE той каза, че в съседната страна се вижда активност под формата на изграждане на полигони и инфраструктура, които потенциално биха могли да бъдат използвани в координация с руските сили.

„Въпреки факта, че в момента Русия не разполага с достатъчно сили или подразделения на територията на Беларус, които биха могли да представляват заплаха за нашата страна, цялата тази инфраструктура, която Беларус създава, може да бъде използвана от Русия във всеки един момент“, обясни Демченко.

В същото време той отбеляза, че разузнавателните служби следят ситуацията в Беларус и движението на руски сили там няма да остане незабелязано. Украйна трябва да бъде подготвена за всякакви развития, отчете Демченко.

„Нашата задача е да отблъснем всякакви опити за нахлуване и да противодействаме на всякакви опити за ескалиране на ситуацията. Особено ако има провокативни действия в непосредствена близост до нашата граница“, заключи той.

Ukraine’s border service says it has recorded development of logistics routes, training grounds and facilities in Belarus that can be used jointly with Russian forces. Spokesman Andrii Demchenko said Russia can use the full military infrastructure of Belarus at any moment,… pic.twitter.com/t1n9Y3yHei — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2026

Зеленски също би тревога

Преди няколко дни украинският президент Володимир Зеленски съобщи за необичайна активност на границата с Беларус. Той обаче не предостави никакви подробности.

Наскоро от Беларус към Украйна прелетя балон, носещ ретранслатор. Държавната гранична служба на Украйна обясни, че устройството е предназначено за усилване на сигнала за руски въздушни удари.

