Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Послания от Армения: Канада е заедно с Европа, за да променим света (ВИДЕО)

04 май 2026, 17:57 часа 600 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Послания от Армения: Канада е заедно с Европа, за да променим света (ВИДЕО)

„Тук съм заради императивите на морала и сигурността в нашето сътрудничество – в Кавказ, в Украйна, в Европа – и заради огромния потенциал на нашето партньорство да изгради по-устойчив, по-добър и по-справедлив свят. Моето твърдо лично мнение е, че международният ред ще бъде преустроен - но той ще бъде преустроен извън Европа“. Това заяви канадският премиер Марк Карни по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. За пръв страна извън Европа беше поканена на тази среща – честта се падна на Канада.

Канадският премиер подчерта, че „светът претърпява разрив в няколко измерения – в технологиите, енергетиката, търговията и геополитиката. Интеграцията се използва като оръжие от някои, а правилата не ограничават хегемоните. Трябва активно да приемем светът такъв, какъвто е, а не какъвто ни се иска да бъде“. Карни обаче заяви, че това не значи, че трябва да приемем „по-брутален свят“.

Отделно, Карни напомни, че Канада е „енергийна суперсила“ - четвъртият най-голям производител на петрол и на газ в света, най-голямата платформа за възобновяеми водноелектрически източници.

Още: Русия гледа с безсилие: "Съюзникът" Армения е новата сцена на европейския елит под носа на Путин (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От своя страна, френският президент Еманюел Макрон призна, че Европа изпитва последствията от прекалената зависимост от американския чадър в сферата на отбраната – войната в Украйна го е показала. „Това е слонът в свят“, подчерта той и напомни, че Марк Карни е в Ереван, защото Канада чувства, че е по-близо до Европа (отколкото до САЩ). Макрон добави и, че „вероятно ще изпитаме зависимостите си и от Китай“, като си спомни за Ковид.

Същевременно, пред ARD, германският канцлер Фридрих Мерц твърдо заяви, че няма да се откаже от трансатлантическите връзки и от работата с Доналд Тръмп. „Това, което чуваме сега, не е ново – то е по-драматично. САЩ редовно преразпределят войниците си по света. Има все още над 30 000 американски войници в Германия“, каза той. И напомни, че има постоянно разквартирувани американски войници в Европа – от Джо Байдън, имало и обещание за ракети „Томахоук“ от Байдън, но Тръмп не го е продължил.

На този фон, три партии в Германия – социалдемократите, зелените и левите – обявиха, че напускат социалната мрежа „Х“ на Илон Мъск. Основната причина – станала е твърде голямо поле на дезинформация.

Още: България и Армения подписаха Съвместна декларация за стратегическо партньорство (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Армения Канада световен ред Еманюел Макрон нов световен ред американска външна политика Марк Карни Фридрих Мерц Европейска политическа общност
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес