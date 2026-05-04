Послания от Армения: Канада е заедно с Европа, за да променим света (ВИДЕО)

„Тук съм заради императивите на морала и сигурността в нашето сътрудничество – в Кавказ, в Украйна, в Европа – и заради огромния потенциал на нашето партньорство да изгради по-устойчив, по-добър и по-справедлив свят. Моето твърдо лично мнение е, че международният ред ще бъде преустроен - но той ще бъде преустроен извън Европа“. Това заяви канадският премиер Марк Карни по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. За пръв страна извън Европа беше поканена на тази среща – честта се падна на Канада.
It's my strong personal view that the international order will be rebuilt — but it will be rebuilt out of Europe.
Канадският премиер подчерта, че „светът претърпява разрив в няколко измерения – в технологиите, енергетиката, търговията и геополитиката. Интеграцията се използва като оръжие от някои, а правилата не ограничават хегемоните. Трябва активно да приемем светът такъв, какъвто е, а не какъвто ни се иска да бъде“. Карни обаче заяви, че това не значи, че трябва да приемем „по-брутален свят“.
The world is undergoing a rupture across several dimensions — in technology, in energy, in commerce and geopolitics.
Integration is being used as a weapon by some, and the rules are not constraining the hegemons.
Отделно, Карни напомни, че Канада е „енергийна суперсила“ - четвъртият най-голям производител на петрол и на газ в света, най-голямата платформа за възобновяеми водноелектрически източници.
От своя страна, френският президент Еманюел Макрон призна, че Европа изпитва последствията от прекалената зависимост от американския чадър в сферата на отбраната – войната в Украйна го е показала. „Това е слонът в свят“, подчерта той и напомни, че Марк Карни е в Ереван, защото Канада чувства, че е по-близо до Европа (отколкото до САЩ). Макрон добави и, че „вероятно ще изпитаме зависимостите си и от Китай“, като си спомни за Ковид.
We are experiencing the cost of our overdependencies when we speak about the American umbrella in terms of defense and security.
Let's be honest, this is the elephant in the room.
Същевременно, пред ARD, германският канцлер Фридрих Мерц твърдо заяви, че няма да се откаже от трансатлантическите връзки и от работата с Доналд Тръмп. „Това, което чуваме сега, не е ново – то е по-драматично. САЩ редовно преразпределят войниците си по света. Има все още над 30 000 американски войници в Германия“, каза той. И напомни, че има постоянно разквартирувани американски войници в Европа – от Джо Байдън, имало и обещание за ракети „Томахоук“ от Байдън, но Тръмп не го е продължил.
I will not give up on transatlantic relations. I will not give up on working with Donald Trump.
What we're hearing now is not new—it's just more dramatic.
The US regularly relocates its troops worldwide. There are still over 30,000 American soldiers in Germany.
На този фон, три партии в Германия – социалдемократите, зелените и левите – обявиха, че напускат социалната мрежа „Х“ на Илон Мъск. Основната причина – станала е твърде голямо поле на дезинформация.
They say the platform has become chaotic and spreads too much misinformation, so they'll stop using their accounts (but not delete them) and move to other platforms.
