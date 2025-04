Сирски: Спряхме руската армия на границата между Курска и Сумска област

Ожесточените боеве на границата между Сумска и Курска област, на държавната граница между Украйна и Русия не спират. Те се водят както на украинска, така и на руска земя. Руската армия се опитва да ни изгони от Курска област, но замисълът на ръководството ѝ не се осъществява - за пореден път нашите части с активните си действия осуетиха настъплението на противника в това направление. Това заяви главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски.

Още: Защото буксува: Нова цел за руската армия в Украйна. Киев се готви да продължи без САЩ

A Russian Buk-M2 SAM system taken out by the 15th Separate Artillery Reconnaissance Brigade. Scouted by "Chornyi Lis" recon, turned into scrap by precision fire. pic.twitter.com/O6m2p67ZUX