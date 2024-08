След 4 дни неуспешна борба с пожара в петролната база Русия викна на помощ свещеници (СНИМКИ)

Четвърти ден в Русия не могат да потушат огромния пожар, който обхвана складове с дизелово гориво в Пролетарск след като на 18 август сутринта петролното депо там бе поразено от три украински дрона.

Руснаците прибягнаха до помощта на попове, които бяха извикани да се помолят огънят да спре.

Служители на Руската православна църква се обърнаха към Богородица с молба адският огън да спре. Те отслужиха и молебен за здравето на пострадалите пожарникари - според ТАСС дотук ранени са вече 42-ма спасители.

Припомняме, че пожарът обхвана площ от 10 000 кв.м. С него се борят 600 пожарни коли и самолети Ил-76.

До снощи бе известно, че горят 23 от общо 74 резервоара, всеки с по 5000 тона дизелово гориво.

😁 Russian Orthodox Church priests prayed near the burning oil depot in Proletarsk, which cannot be extinguished for several days. pic.twitter.com/18VnvLeNEE