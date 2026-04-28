След броженията във Великобритания Германия се отказа да внедрява софтуера на американския Palantir

Германските въоръжени сили засега няма да сключват договори с американската компания за анализ на данни и отбранителен софтуер "Палантир" (Palantir), каза началникът на киберкомандването на Бундесвера Томас Даун.

"За момента не виждам как това би могло да стане", каза в интервю за "Ханделсблат" Даун. "Колкото и да сме заинтересовани от подобряване на функционалността на нашата база данни, на този етап просто няма как да предоставим достъп до нашата национална база данни на служители на една частна компания", допълни той.

Системата на Палантир за разузнаване чрез изкуствен интелект ще бъде внедрена от Пентагона, съобщи миналия месец Ройтерс, като отбеляза, че се предвижда това да е дългосрочно сътрудничество. Системата ще бъде внедрена в американските въоръжени сили като част от програма на Пентагона за използване на възможностите на изкуствения интелект при анализа на данни от бойното поле и набелязването на цели за унищожение.

Припомняме, че идеята за внедряването на софтуера на Palantir в Националната здравна служба, полицията и разузнаването на Великобритания предизвика остро недоволство сред британците именно заради опасения за достъпа на една частна компания до чувствителни данни.