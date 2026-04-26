Над 229 000 британци на крак: Искат прекратяване на договорите с американския гигант Palantir

Над 229 000 души във Великобритания са подписали петиции, призоваващи правителството да прекрати връзките си с Palantir, американска технологична компания, която създава софтуер за анализ на големи масиви от данни, използван главно от правителства и армии. Причината е, че компанията е свързана с агенции като ICE (федералната Служба за имиграционен и митнически контрол) в САЩ и израелските военни. Опасенията са от нарастващата роля на Palantir в чувствителни сектори на Обединеното кралство, като здравеопазването, полицията, отбраната и разузнаването и начинът, по който този софтуер ще бъде използван.

В едната петиция се настоява правителството да прекрати всички държавни договори с Palantir, докато другата е насочена конкретно срещу договор за около 330 милиона лири с Националната здравна служба на Великобритания (NHS).

Опасенията на подписалите петициите са за спазването на човешките права, етичната употреба на тази технология, както и достъпа до поверителни и чувствителни данни - медицински, полицейски и разузнавателни.

Конкретно за NHS критиците и активистите смятат, че това може да отвори пътя към държавен контрол върху здравните досиета.

От самата компания отричат да има злоупотреби и твърдят, че софтуерът им подобрява здравеопазването и помага в сферата на сигурността, а данните се контролират от държавата.

