Словакия провежда референдум за пожизнените пенсии

На 4 юли Словакия провежда национален референдум по два въпроса: премахването на т. нар. пожизнени пенсии и възстановяването на Специалната прокуратура и Националната агенция за борба с престъпността.

Референдумът, обявен от словашкия президент Петер Пелегрини, съдържа два въпроса: „Съгласни ли сте с премахването на т. нар. пожизнена пенсия, например за [премиера] Роберт Фицо, както е установено в чл. 24а(1)(б) от Закона... за условията на възнаграждение на някои конституционни длъжностни лица на Словашката република, с измененията?“ и „Съгласни ли сте с възстановяването на Специалната прокуратура и Националната агенция за борба с престъпността?“

За да бъде референдумът валиден и резултатите му обвързващи, в него трябва да участва абсолютно мнозинство от имащите право на глас – повече от 50%. Съответните решения също трябва да бъдат одобрени от абсолютно мнозинство от участвалите в референдума.

Още: Фицо оглави Вишеградската четворка и веднага посече Украйна (СНИМКИ)

Петицията за гласуване беше инициирана от извънпарламентарната партия „Демократи“, пише "Европейска правда".

След като се завърна на власт за четвърти мандат през 2023 г., партията на Фицо предприе стъпки за разпускане на институциите за борба с корупцията, включително премахване на Специалната прокуратура, която се занимаваше с нашумели дела за корупция, и разпускане на NAKA, елитното полицейско звено, натоварено с борбата с организираната престъпност.

През ноември Европейската комисия реши да започне процедура за нарушение срещу Словакия заради одобрението ѝ на спорните конституционни изменения.

След 15 години пауза: Още една държава се завръща на "Евровизия" в България?