Кошмар на круизен лайнер: Пасажерите стоят затворени в кабините на 33 градуса

Седемдневно пътуване мечта с круизния лайнер "Mein Schiff 6" започнало с неприятна изненада още с качването на борда на пътниците в Португалия в в началото на юли. Корабът на TUI Cruises с над 2500 пътници е бил нападнат от мухи още на пристанището на Лейшойнс в Северна Португалия на брега на Атлантическия океан.

По времето, когато първите гости се качили на борда, насекомите вече се били разположили на рояци по палубите, съобщи немският портал "Ships and Cruises". Положението очевидно е било толкова тежко, че капитан Кира Шикор помолила пасажерите да държа плътно затворени всички врати и балконите си като им се извинила за неудобството.

Палубите останали пусти - били превзети от мухите.

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Bild цитира съобщение в социалните мрежи на един от пътниците, който се оплаква: "Палубата на басейна е напълно празна при 33 градуса. Външните площи са неизползваеми."

Изданието цитира още съобщения, според които екипажът признал, че никога не е преживявал подобно нещо. Има предположения, че мухите може би са били привлечени от големите, светли повърхности на кораба. Вечерта на 2 юли "Mein Schiff 6" е напуснал пристанището. Засега не е ясно дали с отплаването проблемът е изчезнал, тъй като от TUI Cruises все още не са отговорили на искането за коментар на Bild относно инцидента.

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