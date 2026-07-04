Германската армия се подготвя за немислимото: Война с Русия

Продължаващият недостиг на оборудване за противовъздушна отбрана, артилерийски боеприпаси и резервни части за наземни машини и самолети се изостря от недостатъчната поддръжка и недостига на обучен персонал. Въпреки окуражаващия брой нови поръчки, съществува риск Германия да поръчва оборудване по-бързо, отколкото то може да бъде разположено, усвоено и въведено в бойна експлоатация.

Бундесверът все още е в преходна фаза и дългосрочната му трансформация все още не е завършена. Финансирането на германската армия обаче изглежда е осигурено, а бюджетните предизвикателства, които продължиха само преди няколко години, засега са успешно преодолени.

Въпреки това, ще е необходимо значително време за пълно възстановяване.

Въпреки че Бундесверът е много по-силен и по-боеспособен днес, отколкото беше през 2021 г., месеци преди началото на "руската специална операция" в Украйна, въоръжените сили на Германия все още не са напълно възстановени. Пълното прилагане на промените, които биха били приветствани от германските депутати и общество, вероятно ще отнеме години, тъй като смелите планове противоречат на суровата реалност. Продължаващият недостиг на оборудване за противовъздушна отбрана, артилерийски боеприпаси и резервни части за наземни машини и самолети се изостря от недостатъчната поддръжка и недостига на обучен персонал.

Малко след началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 година бившият германски канцлер Олаф Шолц произнесе известна реч, в която провъзгласи "повратна точка". Руската война с Украйна наруши установения ред в Европа, обясни канцлерът, променяйки завинаги мира и просперитета, установени на континента след края на Студената война. А Германия, както по-голямата част от Европа, позволи на военния си потенциал да намалее и да атрофира.

Берлин и други европейски столици няма да могат нито да помогнат на Украйна, нито да се защитят, ако е необходимо. Това трябва да приключи, обясни канцлерът. Той обеща, че Германия ще създаде еднократен фонд от 100 милиарда евро за модернизиране на въоръжените си сили. Финансирането ще бъде устойчиво и ще се поддържа в дългосрочен план. Според канцлера това ще позволи на Германия да постигне тогавашната цел на НАТО за разходи от 2% от БВП.

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Трансформацията

Новият законов режим в Германия се превърна в ключов фактор за модернизацията на Бундесвера, позволявайки му да премине от малки, дългосрочни поръчки към значително по-големи, многогодишни договори за доставка на боеприпаси, оборудване и свързани с тях материали.

В началото на 2026 г. Германия прие закон за ускоряване на обществените поръчки, предназначен да намали забавянията и да увеличи гъвкавостта на военните поръчки. Това даде на Бундесвера по-големи правомощия за възлагане на обществени поръчки и опростиха процедурите за тях.

По-голямата част от германските поръчки са фокусирани върху системи, необходими за армия, чийто основен противник е Русия. Ето защо бронираните платформи, системите за противовъздушна отбрана и наземната огнева мощ са се превърнали във фокус. Германия е поръчала ракетни системи IRIS-T и системи за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM, а нови основни бойни танкове Leopard 2A8 навлязоха в експлоатация.

Може би едно от най-поразителните проявления на новата и решителна отбранителна стратегия на Германия беше литовската бригада на Бундесвера – контингент от 5000 души в малката балтийска страна. Там е разположена 45-та тежка механизирана бригада, въоръжена с основни бойни танкове Leopard 2 и бойни машини на пехотата Puma. Това е първият път в следвоенната история на Германия, в който Берлин трайно разполага постоянно войски в чужбина - Още: Германия разгръща 5000 войници край Беларус, даже изпреварва графика

Но Германия все още е изправена пред проблема с бойната готовност: значителна част от армията изпитва затруднения с това и според някои оценки готовността на сухопътните сили се движи около 50%. Въпросът с войниците и кадрите за армията е най-остър в момента - ОЩЕ: Меркел коментира защо и как Германия се сви военно и допусна Путин да набере сила (ВИДЕО)

Автор: Кейлъб Ларсон, за "19 Forty Five"

Превод: Ганчо Каменарски