Проблемът на Путин с бензина неочаквано повлича и Беларус: Плаши ли се Лукашенко от ефекта на доминото?

Украинските удари по рафинериите докараха на Русия сериозни проблеми с бензина и дизела. Недоимъкът в една от най-големите производителки на петрол в света стана такъв, че сега ще трябва да разчита на внос. Владимир Путин продължава, разбира се, храбро да отрича кризата - все пак кога в Русия нещата не са били "под контрол". "Както вече казах, има щети, но всички повредени съоръжения се ремонтират сравнително бързо и възникващите проблеми не са критични. Всичко работи стабилно", каза диктаторът на среща преди няколко дни. Само че бензин няма, а където го има, има и ограничения за продажбите му, а цените хвърчат.

Както писахме, Русия ще внася от Индия - на път са вече два танкера, натоварени общо с около 60 000 - 70 000 тона, след тях ще бъдат изпратени и още. Абсурдът е, че този бензин е произведен в индийските рафинерии най-вероятно точно от руски суров петрол, който преди това Русия е продала евтино на Индия, а сега ще внесе готов бензин от него вече доста по-скъпо. Общо, както писахме по-рано, Русия планира да внася до 400 000 тона бензин на месец от различни страни, включително от Беларус.

Ръстът на цената на бензина и дизела в Русия ще се отрази на всички други сфери - стоките и услугите ще поскъпват, защото от цените на горивата зависи и всичко останало. "Комерсант" вече писа, че транспортните компании са започнали да предупреждават клиентите си за увеличение на тарифите с поне 10%. Това ще тласне инфлацията нагоре.

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Както пише обаче Алексей Мазартов за беларуското издание "Беларусы и рынок" инфлацията в Русия ще доведе до инфлация и в Беларус, тъй като беларуският валутен пазар е зависим от Русия.

Ето какво отбелязва Мазартов - доларът в Беларус е поскъпнал с 3,5% миналата седмица. И макар Националната банка на страната да обяви, че не вижда проблем с колебанията във валутния курс, това съвсем не е така, защото колебанията във валутния курс на беларуската рубла нямат много общо с Националната банка на Беларус, а зависят от валутата на Русия, казва журналистът. "Когато Националната банка заявява, че се фокусира не върху конкретна валута, а върху валутна кошница, тя не уточнява, че руската рубла съставлява 60% от тази валутна кошница. С други думи, валутният курс на беларуската рубла е почти на две трети зависим от валутния курс на руската рубла. А руската рубла в момента преживява трудни времена. Юни беше най-лошият месец за руската рубла от декември 2022 г. Доларът в Русия се повиши с 10,2% през месеца", пише Мазартов в своя анализ.

И предупреждава, че нещата само ще се влошават.

"През последните няколко месеца силната руска рубла беше подкрепена от високите цени на петрола. Но мирното споразумение между САЩ и Иран и отварянето на Ормузкия проток доведоха до рязък спад на цените. Цените на суровия петрол Brent паднаха с 20% през юни. Сега те се търгуват около 70 долара за барел - приблизително на нивата отпреди войната.

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Цените на руския петрол се сринаха още повече. Руският петрол сега се продава за 45 долара за барел, докато наскоро струваше над 100 долара. Следователно цените на петрола вече не са фактор, подкрепящ руската валута, и започват да тласкат руската рубла надолу."

Всичко това заплашва както стабилността на беларуската рубла, така и стабилността на беларуската външна търговия, казва Мазартов. Отслабването на руската рубла мигновено ще засегне силно външната търговия на Беларус.

"Така че вярата на беларуските власти в светлото бъдеще се крепи на много нестабилни основи. Защото, стабилността на валутния пазар, стабилността на финансовия пазар, стабилността на забавянето на инфлацията и стабилността на беларуската външна търговия са изцяло зависими от това, което се случва и ще се случва с руската икономика", отправя предупреждение журналистът.

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